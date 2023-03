"Capitaine Volkonogov", un film russe dans le tourbillon de l'histoire

Thriller cauchemardesque au temps des purges staliniennes, "Le Capitaine Volkonogov s'est échappé" sort dans les salles mercredi, rare représentant d'un cinéma indépendant russe désormais menacé d'être étouffé par la censure.

Le film a été réalisé puis présenté en 2021 lors de la Mostra de Venise par ses réalisateurs, Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov. A l'époque, presque personne n'imaginait l'invasion russe en Ukraine et l'exil de nombreux intellectuels hors du pays, dont ce couple de cinéastes.

"Le Capitaine Volkonogov s'est échappé" replonge en 1938, en pleine époque des purges staliniennes. Le film suit un officier modèle des services de sécurité soviétiques (Youri Borissov) qui a pour mission de faire avouer à des innocents, par tous les moyens y compris la torture, des crimes qu'ils n'ont pas commis. Avec ou sans aveu, l'issue est toujours la même: la mort.

Mais lui-même devient l'objet de soupçons et décide de s'enfuir pour se lancer dans une folle quête de pardon, poursuivi par la meute de ses anciens collègues. Une course contre la montre s'engage, durant laquelle le jeune officier est confronté à la misère et à la détresse de ses compatriotes terrorisés qui tentent juste de survivre.

Très maîtrisé formellement, d'une violence implacable, le film se veut plus "un conte fantastique, une parabole" à vocation "universelle" qu'un drame historique, avaient confié les réalisateurs à l'AFP lors d'un entretien à Venise.

"Il s'agit d'une période très douloureuse de l'histoire russe (...) Malgré cela, elle n'est pas apparue très souvent dans des films russes, donc c'était important pour nous d'en parler enfin", soulignait Natalia Merkoulova.

Sans concession pour les crimes et les méthodes barbares des services d'ordre staliniens, le NKVD, ancêtre du KGB, le film a cependant reçu à l'époque de sa réalisation des fonds du ministère russe de la Culture, ainsi que de l'Estonie et du fonds de soutien au cinéma européen Eurimages.

Monter ce film qui va à l'encontre des tentatives de réhabilitation du stalinisme en Russie était déjà "très courageux" à l'époque et serait inimaginable aujourd'hui, depuis la guerre, explique à l'AFP le producteur français Charles-Evrard Tchekhoff.

Les réalisateurs, réfugiés à Bakou (Azerbaïdjan), ne s'expriment plus publiquement, par sécurité.