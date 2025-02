"Captain America" écrase la concurrence au box-office nord-américain

Anthony Mackie, Shira Haas, Danny Ramirez et Julius Onah à New York, le 13 février 2025

Le nouveau Marvel "Captain America: Brave New World" va largement dominer le box-office nord-américain avec 100 millions de dollars de recettes entre vendredi et lundi, jour férié aux Etats-Unis, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film, qui connaît le meilleur démarrage de l'année au box-office, met en scène "Captain America", un personnage qui a fait les beaux jours des Avengers et était auparavant interprété par l'acteur Chris Evans. Anthony Mackie lui succède dans le rôle de Sam Wilson.

Le super-héros se retrouve cette fois au centre d'une lutte internationale autour de l'adamantium, un nouveau métal précieux, aux côtés du président américain joué par Harrison Ford.

Loin derrière, "Paddington au Pérou" engrangera 16 millions de dollars de recettes lors de ce long week-end, selon les mêmes estimations. Dans ses nouvelles aventures, l'emblématique ourson péruvien au duffle-coat bleu et au chapeau rouge, réfugié à Londres, retourne en vacances dans son pays natal.

Le dessin animé "Dog Man", en tête du box-office la semaine dernière, prend la troisième place avec 12,3 millions de dollars.

Dans ce dessin animé produit par DreamWorks et Universal, un policier et son compagnon canin se retrouvent liés lors d'une étrange opération chirurgicale donnant naissance à un être hybride mi-homme, mi-chien -Dog Man-, dont la mission est de capturer le vilain Monpetit, un félin redoutable.

Mettant en scène un tueur aux yeux en forme de coeur, le film d'horreur comique réalisé par Josh Ruben, "Heart Eyes", suit de près avec 11,1 millions de recettes estimées.

Le film d'animation chinois "Ne Zha 2", superproduction inspirée d'une légende traditionnelle, figure dans le Top 5 avec 8,5 millions.

Ce récit d'une jeune divinité rebelle, qui combat des dragons et des personnages maléfiques, est par ailleurs devenu le premier film au monde à dépasser le milliard de dollars de recettes sur un seul marché, la Chine.

Voici le reste du top 10:

6. "Mufasa: Le Roi lion" (5,3 millions)

7. "Back to Business" (5 millions)

8. "One of Them Days" (3,3 millions)

9. "Companion" (2,2 millions)

10. "Becoming Led Zeppelin" (2 millions)