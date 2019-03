"Captain Marvel" continue à régner sur le box-office français

"Captain Marvel", premier film de l'univers Marvel dont le personnage principal est une super-héroïne, a continué à régner sur le box-office français pour la troisième semaine consécutive, approchant désormais des 2,5 millions d'entrées, selon les chiffres de CBO Box Office.

Le nouvel opus de l'écurie Marvel a attiré plus de 350.000 spectateurs supplémentaires cette semaine.

Il est suivi par le film d'horreur américain "Us" de Jordan Peele, dont le premier long métrage, "Get Out", avait reçu en 2018 l'Oscar du meilleur scénario original.

Thriller mettant aux prises une famille noire américaine avec leurs doubles malveillants, "Us" a réalisé plus de 280.000 entrées pour sa première semaine en salles.

A la troisième place, le français "Rebelles", comédie sociale au casting de choc, avec Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau, poursuit sur sa lancée avec plus de 170.000 entrées pour sa deuxième semaine en salles.

Une nouveauté, la comédie française "Walter" de Varante Soudjian, s'empare de la quatrième place. Cette histoire de braqueurs amateurs qui s'attaquent à un centre commercial et tombent sur un vigile plus que coriace, réalise près de 170.000 entrées.

En cinquième position, "Mon bébé" de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, sur une mère de famille qui a du mal à couper le cordon ombilical avec sa fille, continue à attirer le public pour sa deuxième semaine, approchant des 500.000 spectateurs.

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 20 au 26 mars