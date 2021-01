"Carbone & Silicium", oeuvre d'anticipation prix de la BD Fnac France Inter

"Carbone et Silicium", oeuvre d'anticipation sur le futur des humanoïdes signée Mathieu Bablet, a reçu mercredi le prix de la BD Fnac France Inter.

Cette bande dessinée ambitieuse, de 272 pages, aux éditions Ankama, raconte le destin de deux robots nés en 2046.

Ils voient se dégrader, sur plus d'un siècle, une planète où sévissent le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, le vieillissement de l'humanité et des problèmes éthiques liés aux technologies.

"C'est une forme de reconnaissance puisque cela m'a pris quatre ans, un travail dont je ne voyais pas le bout. Pour moi le détail dans chaque dessin est un vecteur essentiel pour faire rentrer le lecteur dans une histoire", a affirmé l'auteur à l'AFP.

"J'ai beaucoup lu de scientifiques, d'économistes qui ont réfléchi à ces questions. Le but était de me nourrir d'eux pour raconter cette histoire sur des thèmes et des urgences qui ne sont pas que de science-fiction", a-t-il ajouté.

L'album, le troisième de Mathieu Bablet, 33 ans, sorti en librairie en août, va bénéficier d'une mise en avant dans les magasins de l'enseigne.