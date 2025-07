A Cardiff, l'excitation des fans à son comble pour le retour d'Oasis sur scène

Les frères Liam (d) et Noel Gallagher lors d'un concert d'Oasis à Benicasim en Espagne, le 7 août 2005

Seize ans après sa dernière apparition sur scène, Oasis, le groupe emblématique de la Britpop, s'est reformé vendredi à Cardiff, au Pays de Galles, pour le premier d'une série de 41 concerts à travers le monde, jusqu'aux Etats-Unis, au Japon, en Australie et au Brésil.

"Manchester met l'ambiance dans la région", a lancé le chanteur Liam Gallagher devant une foule extatique de 74.000 personnes réunies dans le grand stade de la capitale galloise peu après être monté sur scène.

Après deux soirées à Cardiff, les frères Gallagher donneront cinq concerts dans leur ville natale de Manchester à partir du 11 juillet. Ils joueront ensuite au stade de Wembley à Londres ou à celui de Murrayfield à Edimbourg, avant leur tournée internationale.

"Hello"

Oasis a entamé son grand retour avec le tube de 1995 "Hello", après les prestations en première partie du groupe Cast et du leader du groupe The Verve, Richard Ashcroft.

Ce dernier a dit sa fierté de participer à une "soirée historique".

Depuis la disparition d'Oasis en 2009 après une énième dispute entre Liam et Noel Gallagher, beaucoup n'espéraient plus les revoir ensemble sur scène.

"C'est l'expérience d'une vie", s'émouvait Omar Llamas, 39 ans, arrivé du Mexique exprès pour l'occasion et rencontré par l'AFP à l'ouverture des portes en fin d'après-midi.

"C'est tout simplement incroyable d'être ici", s'émerveillait Cynthia Flores, une Mexicaine de 30 ans, qui avait "du mal à trouver les mots".

"Je pense qu'ils seront tout aussi géniaux" qu'avant leur rupture, assurait Aled Williams, un habitant de Cardiff âgé de 45 ans, qui a déjà vu Oasis deux fois dans les années 2000.

Moment historique

Dès l'après-midi, le centre de cette ville résonnait de l'excitation des fans, qui entonnaient en choeur les tubes du groupe sur les terrasses de pubs bondés, portant leurs tee-shirts d'Oasis.

Nombre d'entre eux sont originaires des quatre coins du monde, comme Mark Cassidy, un Américain de 31 ans, qui est parti de New York avec un ami pour assister à la réapparition sur scène de ses idoles. "Surexcités", ils avaient prévus de "boire quelques pintes et se détendre" avant le grand moment.

Le groupe, célèbre pour ses tubes des années 1990 comme "Live Forever" et "Wonderwall", a annoncé son retour en août 2024, quelques jours avant le 30e anniversaire de son premier album "Definitely Maybe".

Après leur séparation, les frères Gallagher ont continué une carrière chacun de leur côté, sans vraiment connaître la gloire de l'époque Oasis et s'invectivant régulièrement par médias interposés.

De gauche à droite, Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell et Liam Gallagher, membres d'Oasis, lors d'un photocall à Hong Kong, le 25 février 2006 AFP/Archives

L'annonce surprise de leur retour a déclenché une ruée des fans sur les billets, dont 900.000 ont été écoulés en quelques heures.

La vente en ligne pour les concerts du Royaume-Uni et d'Irlande avait tourné au chaos, avec des millions de personnes coincées dans d'interminables files d'attente virtuelles sans pouvoir accéder au site internet.

La flambée des prix des billets, générée par un processus dit de tarification "dynamique", a suscité la polémique. Et poussé le régulateur de la concurrence britannique à ouvrir une enquête sur les pratiques de la plateforme de vente Ticketmaster.

Kayla, présente à Cardiff avec son amie Kira, fait partie des chanceux qui ont décroché leur sésame pour la première date de la tournée. "On se disait qu'il y avait moins de chances qu'il se séparent à nouveau le premier soir", plaisante-t-elle.

"Je suis tellement impatiente, excitée !", s'enthousiasmait Kira, 25 ans, qui a dépensé 130 livres (150 euros) à la boutique officielle pour un sweat, un poster et un tee-shirt Oasis.

"Chaotique, imparfait"

Cette tournée sera sans nul doute une aubaine pour le groupe comme pour l'économie britannique. Les fans devraient débourser plus d'un milliard de livres (1,16 milliard d'euros environ) en billets et pour les transports ou l'hébergement, selon une estimation de la banque Barclays.

Plusieurs dizaines de ces millions iront directement dans la poche des deux frères.

Les Gallagher ont gardé le mystère sur les chansons qu'ils interpréteront et sur les invités qui pourraient les rejoindre sur scène, alimentant les conjectures des fans sur internet.

"Tout ce qui compte, c'est ce que ressentent les gens", a déclaré Liam Gallagher, 52 ans, la semaine dernière sur les réseaux sociaux.

D'après les médias britanniques, les deux frères ont recommencé à jouer ensemble il y a plusieurs mois et commencé les répétitions à Londres plus récemment.

Dans un programme distribué en amont du premier concert, Noel Gallagher, 58 ans, évoque le succès du groupe auprès d'une nouvelle génération qui "comprend qu'Oasis n'était pas fabriqué".

"C'était chaotique, imparfait et pas techniquement brillant. Nous étions des gars bruts et nerveux, tout juste sortis de la salle de répétition, et les gens l'ont compris", raconte-t-il.