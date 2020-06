Carl Aderhold remporte le premier prix littéraire Europe 1-GMF

L'écrivain Carl Aderhold a remporté mercredi le premier prix littéraire Europe 1/GMF pour son roman "Le théâtre des nuits" (Stock) qui relate un épisode méconnu de la Première guerre mondiale quand des comédiens sont allés sur la ligne de front pour divertir les Poilus.

Ce nouveau prix littéraire, lancé par la radio du groupe Lagardère en partenariat avec l'assureur GMF, entend "mettre à l'honneur les ouvrages d'hommes et de femmes qui sont au service du collectif, de la solidarité et de l'humain".

Cinq titres étaient en lice pour cette première édition.

Publié en janvier chez Stock, "Le théâtre des nuits" nous fait suivre l'itinéraire de Blanche Beaulieu, une jeune comédienne à la carrière incertaine appelée à participer à une grande tournée théâtrale auprès des Poilus pour leur remonter le moral.

Elle se retrouve avec la troupe menée par Sarah Bernhardt sur le front des Vosges en 1917. Accueillie à son arrivée par Antoine, un soldat taiseux, la jeune femme va voir son destin bouleversé...

Âgé de 57 ans, historien de formation Carl Aderhold a été directeur éditorial chez Larousse avant de fonder la maison d'éditions Vendémiaire.

Il a écrit plusieurs livres dont "Mort aux cons" (2007, Livre de Poche), son premier roman, qui s'est écoulé à plus de 50.000 exemplaires et "Rouge" (2016, Les Escales), biographie bouleversante de son père, comédien et inflexible militant communiste.

Il est également co-auteur (avec Françoise Davisse) du documentaire télévisé "Histoires d'une nation" sur l'histoire de l'immigration en France, devenu un livre publié aux éditions Stock (2019).