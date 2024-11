"Ce Noël-là": première incursion du cinéaste Richard Curtis dans l'animation

Deux décennies après le succès planétaire de la comédie romantique de Noël "Love Actually", le cinéaste britannique Richard Curtis tente de répéter l'exploit avec une première expérience dans le film d'animation.

Le scénariste et réalisateur de 68 ans a coadapté sa propre trilogie de livres pour enfants et demandé à son ami Ed Sheeran d'écrire une chanson originale pour porter "Ce Noël-là" ("That Christmas") sur grand et petit écran.

Avec les voix de Brian Cox ("Succession"), Bill Nighy ("Love Actually") et d'autres, le film sort dans certains cinémas du Royaume-Uni cette semaine, avant d'être diffusé dans le monde entier sur Netflix à partir du 4 décembre.

Richard Curtis, à l'origine de succès au box-office tels que "Quatre mariages et un enterrement", "Coup de foudre à Notting Hill" avant "Love Actually" en 2003, s'est dit surpris par le caractère chronophage de la réalisation d'un film d'animation.

"J'ai été frappé par le temps que cela prend", a-t-il déclaré à l'AFP lors de la première de ce long-métrage au Festival du film de Londres en octobre.

Mais il y a un bon côté. "Ma théorie est que les gens qui travaillent dans l'animation sont plus gentils que ceux qui travaillent sur des films normaux, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir s'entendre pendant cinq ans", s'amuse-t-il.

"C'est vraiment comme un mariage. Ce n'est pas un coup d'un soir, ce ne sont pas des vacances sexy à Ibiza ! C'est un long voyage ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me plaît", ajoute-t-il.

Jésus hipster

"Ce Noël-là" est un spectacle familial, mêlant une série d'histoires croisées sur la famille, l'amitié, l'amour et la solitude, dans une petite ville côtière anglaise touchée par une tempête de neige qui va perturber les plans de tous, y compris du père Noël.

Le film est teinté d'humour -comme lorsque Jésus est comparé à un hipster- tout en évoquant des sujets tels que l'avortement et le changement climatique.

L'actrice Fiona Shaw (g) et le réalisateur britannique Richard Curtis au Festival du film de Londres, le 19 octobre 2024 AFP/Archives

"Si l'amour était facile, ton père ne se serait pas enfui avec son infirmière dentaire de 25 ans", lance l'un des principaux personnages animés, Madame Williams, à son fils Danny.

Le but, pour Richard Curtis et son coscénariste Peter Souter: être "modernes, parfois subversifs et satiriques, sans franchir les grandes lignes rouges", explique le réalisateur.

"J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas bêtifier quand on s'adresse aux enfants", défend Richard Curtis.

L'actrice Fiona Shaw (saga "Harry Potter") s'est montrée tout aussi enthousiaste de prendre part à ce film.

"J'aime beaucoup le jeune public, il regarde avec un tel enthousiasme, une telle précision et une telle mémoire", remarque-t-elle. "J'espère que ce public appréciera Mme Trapper autant que j'ai aimé l'interpréter".

"Combinaison intéressante"

Simon Otto, qui a travaillé sur l'animation des films "Dragons" ("How To Train Your Dragon"), fait ses débuts de réalisateur sur ce projet dont il souligne le caractère novateur.

"Dans l'animation, il est très rare de raconter des histoires croisées. Il s'agit généralement d'un seul héros qui entreprend un voyage fantastique", commente-t-il.

Le chanteur et compositeur britannique Ed Sheeran, le 6 mai 2024 à New York AFP/Archives

"Apporter le charme et le caractère intemporel de l'animation aux histoires de Richard, qui sont ancrées dans la vraie vie et qui ont un côté universel (...) est une combinaison très intéressante", juge Simon Otto.

Ed Sheeran a écrit et enregistré une chanson originale, "Under the Tree", pour ce film dont l'histoire se déroule dans le Suffolk (côte est de l'Angleterre), où vivent le musicien et Richard Curtis.

Il l'a fait "rapidement, et c'est une très belle chanson", salue le cinéaste britannique. Pour Simon Otto, la chanson "est vraiment devenue le cœur du film".