Celine: Hedi Slimane ressuscite l'esprit de la nuit parisienne

Hors calendrier et délicieusement rétro: avec le défilé homme Celine vendredi au Palace, jadis légendaire boîte de nuit parisienne, le créateur Hedi Slimane a ressuscité l'esprit de la fête des années 80.

Des pantalons en cuir acérés, blousons de motard cloutés, abondance de paillettes et coupes mulet modernisées: les mannequins, lunettes de soleil sur le nez et mains dans les poches ont affiché une attitude nonchalante pendant ce défilé présenté entre les deux Fashion weeks parisiennes, homme et haute couture en janvier avant le prêt-à porter-femme en février-mars.

Alors que Gucci et Saint Laurent, les concurrents rebelles du groupe rival Kering, sont rentrés dans le rang et ont présenté leurs collections masculines dans le cadre des Fashion weeks de Milan et de Paris, Hedi Slimane, styliste de Celine (LVMH), parmi les plus influents au monde, continue de varier les formats.

Après une série de défilés virtuels dans des châteaux et celui il y a un ans au palais de Tokyo à Paris, il a investi vendredi le Palace où Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Prince, Andy Warhol, Serge Gainsbourg ou Mick Jagger avaient passé des soirées folles à l'époque.

"C'est un lieu cher à Hedi Slimane qu'il a fréquenté à partir de 16 ans, qui a déclenché son avenir de couturier et où il a fêté ses 50 ans en juillet 2018", selon les notes du défilé.

Avant de s'installer au premier rang, Jane Birkin a fait la bise à Catherine Deneuve, accompagnée de sa fille, Chiara Mastroiani. Le chanteur et musicien britannique Pete Doherty est lui venu avec son chien.

La chanteuse sud-coréenne Lisa du groupe Blackpink et le rockeur américain Jack White ont déclenché les cliquetis des caméras, comme l'acteur français Romain Duris et sa compagne, l'actrice Olivia Bonamy.

C'est le groupe new-yorkais Suicide, formé dans les année 70, qui a donné la bande son du défilé.

Le pantalon skinny en cuir noir est la pièce centrale de la collection qu'il soit porté avec des blousons, des vestes aux épaules larges ou des manteaux en tweed ou cachemire.

Le pantalon des costumes est aussi étroit mais légèrement évasé.

Les quelques looks féminins qui s'immiscent dans la collection sont faits pour sortir en boîte: des robes noires, courtes et transparentes ou plus longues et scintillantes.

Et le show se termine par une "after party" pour tout le monde dans une ambiance bon enfant.