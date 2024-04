"Cent ans de solitude" arrive sur Netflix

Aureliano Buendia regarde impassiblement le peloton d'exécution. La première scène de "Cent ans de solitude" prend enfin vie dans son adaptation sur Netflix, à l'occasion du dixième anniversaire mercredi de la mort de son auteur et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez.

"Dans la ville mythique de Macondo, la famille Buendia est confrontée à un amour impossible, à son passé et à une malédiction qui la condamne. La série +Cent ans de solitude+, basée sur le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, arrivera sur Netflix cette année", indique la plateforme de streaming sur le réseau X.

Elle ne précise pas de date pour la sortie de la série, dans cette brève bande-annonce, qui coïncide avec le dixième anniversaire de la mort de l'écrivain colombien dans sa résidence au Mexique.

L'adaptation télévisée avait été annoncée en 2019, mais ce n'est qu'aujourd'hui que les premières images sont connues.

"Dans ce premier aperçu, la voix d'Aureliano Babilonia déchiffrant le journal mythique de Melquiades nous emmène à Macondo avec l'image du colonel Aureliano Buendia devant le peloton d'exécution, où il devait se souvenir de ce lointain après-midi où son père l'emmenait rencontrer la glace", explique Netflix.

Publié le 30 mai 1967, "Cent ans de solitude" raconte en 20 chapitres l'histoire du village de Macondo (inspiré du village natal de l'auteur dans le nord de la Colombie) et de la famille Buendia sur sept générations, en mêlant fantastique et réalité.

Tiré à 8.000 exemplaires au départ, il atteint aujourd'hui plus de 50 millions d'exemplaires et a été traduit en 46 langues.

Gabriel Garcia Marquez, né dans la ville d'Aracataca en 1927 et qui a commencé sa carrière de journaliste dans la ville caribéenne de Carthagène, est l'icône du réalisme magique latino-américain, courant qui a bouleversé la littérature de langue espagnole au XXe siècle.

Le prix Nobel s'est toujours opposé à ce que son chef-d'œuvre soit adapté à l'écran, car il ne voyait pas comment le livre pouvait être condensé pour la télévision ou le cinéma.

La série a reçu l'approbation de la famille de l'auteur et a été réalisée par la Colombienne Laura Mora, lauréate de la Coquille d'or à Saint-Sébastien en 2022, et l'Argentin Alex Garcia Lopez.

"+Cent ans de solitude+ représente l'un des projets audiovisuels les plus ambitieux de l'histoire de l'Amérique latine, réalisé par les meilleurs artistes et techniciens de Colombie et d'autres pays, filmé entièrement en espagnol et en Colombie, et avec le soutien de la famille de Gabriel Garcia Marquez", selon Netflix.