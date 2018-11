César 2019: 34 espoirs en course pour les nominations

Ophélie Bau ("Mektoub my love: canto uno"), Lily-Rose Depp ("L'Homme fidèle"), Félix Maritaud ("Sauvage") et Dylan Robert ("Shéhérazade") comptent parmi les 34 comédiens en lice pour les nominations aux César des espoirs féminin et masculin.

Inas Chanti ("À genoux les gars"), Kenza Fortas ("Shéhérazade"), Shaïn Boumedine ("Mektoub, my love : canto uno"), Anthony Bajon ("La Prière), Souheila Yacoub ("Climax"), William Lebghil ("Première année"), Grégoire Ludig ("Au Poste!") et deux des fils de Marie Trintignant, Jules Benchetrit ("Au bout des doigts") et Roman Kolinka ("Maya"), sont aussi en course pour les nominations des espoirs.

Selon la tradition, chacun des 34 candidats aux nominations pour les César du meilleur espoir féminin et masculin sera parrainé par un acteur ou un réalisateur confirmé.

Les votes des 4.303 professionnels du 7e art, membres de l'Académie des arts et techniques du cinéma, détermineront les espoirs finalistes en lice pour les révélations 2019.

L'ensemble des nominations (espoirs, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleurs acteur et actrice, prix techniques...) sera dévoilé 23 janvier.

La 44e cérémonie des César se déroulera le 22 février salle Pleyel à Paris, en direct et en clair sur Canal+. Le maître de cérémonie sera l'acteur Kad Merad.

En 2018, le César du meilleur espoir féminin est revenu à l'actrice et chanteuse Camélia Jordana pour son rôle dans "Le Brio" d'Yvan Attal.