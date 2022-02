César: Benjamin Voisin et Anamaria Vartolomei sacrés meilleurs espoirs

Benjamin Voisin pour son rôle de jeune poète monté à Paris dans "Illusions perdues" et Anamaria Vartolomei dans "L'Evénement", en jeune étudiante décidée à avorter dans les années 60, ont reçu vendredi les César des meilleurs espoirs masculin et féminin.

"Je vais faire de mon mieux pour" justifier cet espoir dans les prochaines années a lancé Benjamin Voisin, 25 ans, en remerciant le réalisateur des "Illusions perdues" Xavier Giannoli pour son "indécente générosité".

"Je t'en serai à jamais reconnaissant", a ajouté sur la scène de l'Olympia l'acteur qui a déjà une vingtaine de téléfilms, pièces de théâtre et longs métrages à son actif, dont "Eté 85" de François Ozon, son premier grand rôle et première nomination aux César, l'an dernier.

Dans "Illusions perdues", adaptation de Balzac, il est le personnage principal, Lucien de Rubempré, jeune provincial épris de littérature, monté à Paris où ses rêves se fracasseront sur la réalité de la société à l'époque de la Restauration.

Enfant de la balle, avec un père professeur au Cours Florent, dont il a rejoint les bancs dès 2011, Benjamin Voisin a poursuivi parallèlement ses études secondaires. Cinq ans plus tard, il passera par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. On le découvre ensuite à l'écran dans le rôle principal de "Fiertés", une série d'Arte sur l'adolescence.

A 22 ans, Anamaria Vartolomei décroche le César du meilleur espoir féminin avec son premier grand rôle dans "L'Événement, Lion d'or à la Mostra de Venise, réalisé par Audrey Diwan et adapté d'Annie Ernaux. Elle a remercié la réalisatrice, émue aux larmes: "tu es ma plus belle rencontre de cinéma".

"Ton regard si juste, si rare, ton exigence, ta bienveillance", a-t-elle poursuivi, ce César "je te le dois et je te remercie".

Elle incarne dans le film Anne, une étudiante enceinte et décidée à avorter dans les années 60 en France.

"Moi, j'ai la chance d'avoir des droits, acquis mais qui sont encore fragiles. Je l'ai défendue avec le plus d'intérêt possible, parce que c'est terrible, elle doit choisir entre ses études, sa carrière ou sa vie. C'est injuste !", avait-elle confié à l'AFP en 2021 sur le Lido. Née en Roumanie à Bacau (nord-est), Anamaria Vartolomei a vu ses parents partir pour la France à l'âge de deux ans. Lorsqu'elle a six ans ses parents gagnent assez d'argent pour la faire venir avec eux, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

C'est à l'école qu'elle découvre le théâtre avant de s'inscrire à un casting pour un film d'Eva Ionesco, "My Little Princess", où elle jouera à l'âge de dix ans.