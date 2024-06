Chanel: cherche candidat(e) pour poste de directeur artistique

La maison Chanel présente mardi une collection de haute couture préparée par ses "studios" après s'être brutalement séparée début juin de sa directrice artistique, Virginie Viard, l'ancien bras droit de Karl Lagerfeld, sous le feu des critiques.

La crise couvait depuis des mois, les moues sceptiques au premier rang de chaque défilé de Virginie Viard était devenues récurrentes: elle a explosé le 2 mai, après le défilé croisière de Chanel à Marseille.

Un événement tombé à l'eau, tant en termes de stylisme que de météo. Les maillots de bain par 11°C et les coupes vues et revues des tailleurs jupes ont rompu la digue.

Fichier vidéo "Que diable se passe-t-il ? Coupes et tissus brouillons ? Les chaussures ?", s'insurge un internaute. Un autre parle d'une collection "paresseuse".

Un mois après, l'annonce de son départ s'est déroulée hors des codes de la très réglementée maison de la rue Cambon, en pleine nuit, via la presse spécialisée, suivie d'un communiqué réticent quelques heures plus tard.

La maison qui avait d'abord indiqué que Virginie Viard présenterait sa dernière collection de haute couture mardi, avait ensuite précisé que celle-ci serait présentée par ses "studios" et non pas par la créatrice.

"Tâche impossible"

Face à la violence des critiques, le créateur Lutz Huelle, basé à Paris, a dénoncé "une cruauté pure".

"Je ne peux pas imaginer Karl travailler avec quelqu'un pendant toutes ces années sans que cette personne soit capable de faire un excellent travail", a t-il déclaré à l'AFP.

La créatrice de mode française Virginie Viard pour Chanel salue le public à la fin du défilé de la collection de prêt-à-porter féminin automne-hiver 2020-2021 à Paris, le 3 mars 2020 AFP/Archives

"Indépendamment de ce que l'on pense de son travail des cinq dernières années, elle s'est retrouvée dans la situation loin d'être simple de devoir, du jour au lendemain, remplacer l'un des designers les plus grands et les plus appréciés de la plus grande marque du monde, une tâche littéralement impossible", analyse l'Allemand dont la maison de mode est située à Paris.

Virginie Viard, 62 ans, avait pris en 2019 ce poste extrêmement prestigieux et exigeant, après la mort d'un créateur de légende, Karl Lagerfeld. Elle avait auparavant travaillé à ses côtés pendant plus de 20 ans.

La succession, soigneusement préparée par le "Kaiser" de la mode, devait être temporaire, elle a duré cinq ans.

La créatrice française, toujours habillée de manière simple, en T-shirt et pantalon noir, était extrêmement discrète dans la presse et sobre dans ses interventions, tranchant avec le caractère flamboyant de son mentor.

La désirabilité de la marque n'en a pas souffert, preuve que ce qui plaît aux aficionados n'est pas forcément ce qui plaît aux clients.

- Bénéfice record -

Pendant ses cinq années à créer les collections Chanel, les ventes de la maison détenue en majorité par la famille Wertheimer ont atteint des sommets, avec un record de près de 20 milliards de dollars en 2023, une "nouvelle année exceptionnelle" selon la griffe, avec une hausse de 14,6%.

Depuis la prise de poste de Mme Viard, elles avaient augmenté de 23%, dans le secteur du prêt-à-porter.

Quel profil va chercher Chanel pour ce poste considéré comme un des plus prestigieux mais aussi des plus exigeants au monde: discret ? Médiatique ? Nouvelle vague ou en fin de carrière ? Interne ou externe ? Homme ou femme ?

La marque pourrait se donner le temps, comme Vuitton après la mort subite du créateur Virgil Abloh en 2021 ou Dior après le départ de John Galliano.

Parmi les noms qui circulent, celui de Hedi Slimane (Céline) revient le plus et depuis des mois déjà, avec la possibilité d'une première ligne pour homme.

Plus surprenants seraient ceux de la Française Marine Serre ou de Simon Porte Jacquemus. Pierpaolo Piccioli, parti de Valentino il y a quatre mois, serait aussi un candidat légitime, tout comme la Britannique Sarah Burton, qui avait dessiné la robe de mariée de la princesse Kate.