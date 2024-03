Chanel comme un hiver à Deauville, Ghesquière se lâche pour ses 10 ans chez Vuitton

Au dernier jour de la Fashion week de Paris, Chanel a organisé mardi un élégant défilé, "comme un hiver feutré" à Deauville, Nicolas Ghesquière a remis à la mode le "pussy hat" pour Louis Vuitton, et Miu Miu fait défiler des icônes sexagénaires.

C'est Chanel qui a ouvert le bal avec une collection comme une escapade pour rendre hommage à Deauville, ville normande où Gabrielle "Chanel a rencontré sa destinée" et ouvert une première boutique dédiée aux chapeaux, explique la directrice artistique Virginie Viard dans sa note d'intention.

Cet accessoire était indéniablement la vedette du défilé automne-hiver 2024/2025. Porté par la plupart des mannequins, en version blanc immaculé ou rose poudré, toujours à rebords extra-larges, relevé sur le dessus et serti, pour le chic, de bijoux argentés.

Défilé Chanel femme automne-hiver 2024/2025 à Paris le 5 mars 2024 lors de la Fashion Week AFP

La palette de la collection aussi est constituée de tons vifs ou pastel, de rose, de mauve, d'orangé et de bleu pâle, aux couleurs changeantes du ciel de Deauville. Les inspirations sont un mix étonnant entre le glamour des années 1920 et les seventies bohème.

Les robes lingeries ivoire succèdent aux tenues romantiques, robes de mousseline à volants, qui évoquent par leur légèreté le mouvement des vagues ou du vent.

La top modèle Gigi Hadid, elle, a défilé dans un discret ensemble jupe et col roulé noir, noeud Chanel dans les cheveux et savante cascade de sautoirs années 20 en or autour du cou.

"Pussy hats" chez Vuitton

Chez Louis Vuitton, 4.000 invités sont venus assister, dans la cour du Louvre, au défilé anniversaire des 10 ans du styliste Nicolas Ghesquière pour la marque. Celui-ci avait laissé un mot sur les chaises, remerciant le patron du groupe, Bernard Arnault qui, hasard du calendrier, fêtait ses 75 ans ce même jour, et assurant surtout qu'il voulait continuer la "saga inspirante".

Les looks futuristes et détonants - la signature du styliste - ont donné lieu à des robes très métallisés, du total look doré à argenté et des manteaux en fourrure imposants, avec une collection de manchons et manchettes hivernales pour se réchauffer les mains.

Chez Vuitton aussi le chapeau a volé la vedette: ici dans une version bonnet gris et noir, une relecture du très politique "pussy hat", symbole féministe porté en version tricot rose par les opposantes à Donald Trump et la politique anti-avortement.

Chez Miu Miu, la petite soeur fantaisiste de Prada, les invités sont venus "vêtus" de la collection passée, jambes nues et principalement en culotte et maillots, malgré les 11° à l'extérieur.

Le vestiaire hivernal 2024/2025 de la styliste Miuccia Prada a pris un coup de fouet, iconoclaste en orange et bleu clair sur des jupes très larges et structurées, portées avec des collants flashy, mauves ou rouges.

La créatrice avait pensé un casting tout aussi iconoclaste, qui faisait la part belle aux sexagénaires chics, dont les actrices Kristin Scott Thomas et Angela Molina. Une tendance à faire défiler les femmes plus âgées qui s'est imposée cette saison dans plusieurs grandes maisons.

Enfin, Lacoste avait décidé d'opérer un retour aux sources en défilant pour la première fois à Roland-Garros ; la marque de vêtements de tennis, qui plait autant aux BCBG qu'aux adeptes de la culture hip-hop, réussissant là aussi un hommage à ses deux piliers, avec un vestiaire moderne et bourgeois, de la doudoune énorme de gangsta rappeur à la jupe plissée pour un double à l'Ile de Ré.