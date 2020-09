Juliette Gréco est morte : lettre ouverte à cette artiste d'exception

Vos amours ont fait couler beaucoup d'encre.

Vous avez été amoureuse en 1949 de Miles Davis. Un orage passionnel. Vous avez essuyé les regards hostiles des passants qui désapprouvaient cette union entre un noir et une blanche. La discrimination raciale vous empêchait de vivre avec le musicien aux Etats-Unis. La partition était sévère. Une blanche valait deux noires. Puis l'amour s'est envolé.



Après avoir épousé en juin 1953 le comédien Philippe Lemaire (et divorcé trois ans plus tard) vous avez aimé le producteur américain Darryl F. Zanuck. Mais avec lui, dit-on, la vie c'était pas du cinéma. Le bonhomme était jaloux, colérique, impossible. Exit le rêve américain ! On vous prête un flirt avec Gainsbourg. On ne prête qu'aux riches. Son talent lui a inspiré La Javanaise. Vous avez continué votre vie avec le comédien Michel Piccoli pendant onze ans puis l'amour a changé d'épaule. Et de pôle. Vous vous êtes fixée avec Gérard Jouannest, votre pianiste et accompagnateur, grand copain de Jacques Brel.

Sur scène, on aimait votre sensualité ravageuse. Qui a oublié votre plus gros succès, Déshabillez-moi.

C'était en 1967 et les braves gens un peu coincés en transpirent encore :



Déshabillez-moi

Déshabillez-moi

Oui, mais pas tout de suite

Pas trop vite

Sachez me convoiter

Me désirer

Me captiver

Déshabillez-moi

Déshabillez-moi

Mais ne soyez pas comme

Tous les hommes

Trop pressés.



Vous aimiez la jeunesse. Vous chantiez parfois gratuitement dans des MJC pour les paumés et les fauchés. Mais pas seulement. Les scènes du monde entier vous attendaient, vous acclamaient. Chère Juliette Gréco, pendant des décennies, vous avez été la plus brillante des ambassadrices francophones.

Grâce à vous, combien de générations ont dégusté les subtilités de la langue française ? Combien ont poussé la curiosité jusqu'à acheter un livre de Prévert après vous avoir écouté ? Merci pour votre talent. Merci pour la liberté que vous incarniez.



A Annick Cojean, qui vous demandait quel conseil vous pourriez donner aux femmes artistes, votre réponse était directe, comme à votre habitude : "Apprenez à dire non. C’est la première des choses. Refusez les coucheries, les conneries, les compromissions. Refusez les textes dégueulasses d’un producteur qui ne songe qu’à vous baiser sur un coin de bureau. Car il y a des choses inadmissibles dans ces métiers. Refusez l’humiliation. Restez dignes. Les femmes sont des hommes bien."



Et vous nous l'avez prouvé.