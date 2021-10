Chanson, télé, cinéma... Tapie saltimbanque touche-à-tout

En plus des affaires, de la politique, du sport et de la presse, Bernard Tapie s'est affiché au cinéma, dans la chanson, à la télévision et au théâtre. Un parcours hors du commun qui a contribué à forger sa popularité.

- Avant les affaires, la chanson -

En 1966, Bob Dylan troque la guitare acoustique pour l'électrique, Antoine et Johnny Hallyday se crêpent le chignon pour une histoire d'élucubrations et de cheveux longs. Et un nouveau venu, Bernard Tapy, avec un "y", tente l'aventure dans la chanson. Elle sera brève.

A 22 ans, il sort un premier 45 tours, "Je ne crois plus aux filles". Il est décrit sur la pochette comme "un fils de Ménilmontant, un personnage hors série, qui possède le don particulier de réussir tout ce qu'il touche". L'avenir ne lui donnera pas tort... sauf pour ce qui est de la chanson.

Ni "Tu l'oublieras", ni "Passeport pour le soleil" (adapté d'un chant patriotique américain, "Ballad of the Green Berets"), sortis la même année, ne permettront à Bernard de percer.

Presque vingt ans plus tard, devenu homme d'affaires et animateur télé à succès, il repousse la chansonnette avec "Réussir sa vie", coécrit avec Didier Barbelivien. Pas plus convaincant, le single, sorti en deux versions et pochettes différentes, est étrangement devenu culte.

En 1985, il reprend "Le blues du businessman" de Michel Berger à la télé. Sans qu'on y croit. En 1998 enfin, il s'offre un duo inspiré avec Doc Gynéco, sur "C'est beau la vie". Son seul tube.

- Animateur façon Trump -

Dans les années 1980, l'homme d'affaires devient une star des plateaux télés, comme en témoigne son passage dans l'émission de fitness "Gym tonic" de Véronique et Davina, toujours visible sur internet.

En 1986, auréolé de succès et incarnation de la réussite, il est choisi par TF1 (pas encore privatisée) pour présenter "Ambitions".

Une émission qui, bien avant Donald Trump et "The Apprentice", visait à donner aux téléspectateurs le goût d'entreprendre. Diffusée pendant un an, on y voyait Bernard Tapie conseiller des jeunes qui souhaitaient créer leur entreprise et devaient convaincre un jury, en direct et en public. Suivra en 87 une émission spéciale sur les chocs de l'avenir, "Match 2000".

Il reprend le collier en 1999, alors qu'il s'est reconverti dans les médias après ses condamnations judiciaires, et s'essaie à la radio en animant une émission de libre antenne sur RMC, "Allo Bernard". Il joue ensuite les chroniqueurs dans "On refait le match" sur RTL, puis présente le talk-show "Rien à cacher" sur la chaîne RTL9 en 2003-2004.

- Acteur sur scène et à l'écran -

Dans les années 1990, Bernard Tapie doit se retirer des affaires pour cause de faillite personnelle et inéligibilité.

Il s'oriente alors vers une carrière d'acteur, d'abord sur grand écran (en homme d'affaires véreux dans "Hommes, femmes, mode d'emploi" de Claude Lelouch en 1996) puis au théâtre en 1999 dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou". Il a joué également le rôle principal dans la pièce "Un beau salaud" en 2004, où il campe un séducteur qui se vante de partager dans le même temps la vie de quatre femmes avant que celles-ci ne décident de lui tenir tête. La comédie sera ensuite transposée sur grand écran.

Tapie jouera également en 2008 dans "Oscar", d'après un film avec Louis de Funès ou encore dans "Les Montagnes russes" d'Eric Assous en 2012.

Côté fiction, en décembre 2001, il joue un médecin militaire baroudeur dans "Cazas", téléfilm d'Yves Boisset diffusé sur TF1.

Puis en 2003 arrive la consécration: le rôle vedette dans la série de "Commissaire Valence" sur TF1, un policier toujours prêt à passer à l'action et qui élève seul sa fille. Ce personnage restera sans doute le plus connu de tous ceux qu'il aura incarnés. La série sera diffusée jusqu'en 2008.