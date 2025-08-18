Chappell Roan, Doechii, Queens of the Stone Age: débarquement américain à Rock en Seine

Le
18 Aoû. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Fanny LATTACH
© 2025 AFP
La scène principale du festival à Saint-Cloud, près de Paris, le 23 août 2023

La scène principale du festival à Saint-Cloud, près de Paris, le 23 août 2023

AFP/Archives
Anna KURTH
Partager 4 minutes de lecture

Le phénomène pop Chappell Roan, la recrue rap Doechii et les vétérans rock Queens of the Stone: un contingent de stars américaines débarque dès mercredi à Rock en Seine, pour cinq jours clôturés par les trublions nord-irlandais Kneecap.

Avec sa chevelure de feu et son univers drag queen, Chappell Roan, chanteuse du Midwest de 27 ans, ne devait être que l'une des pièces du festival phare de la fin d'été, déployé jusqu'à dimanche dans le domaine national de Saint-Cloud, près de Paris.

Mais "sa trajectoire ascendante a fait évoluer la manière dont on l'a perçue et vue dans la programmation", explique à l'AFP Matthieu Ducos, directeur de Rock en Seine, évoquant un "phénomène fou".

La chanteuse américaine Chappell Roan au gala du Met, le 5 mai 2025 à New York

La chanteuse américaine Chappell Roan au gala du Met, le 5 mai 2025 à New York

AFP/Archives
Angela WEISS

L'interprète de "Pink Pony Club" s'inscrit dans la lignée des artistes féminines qui lancent Rock en Seine depuis la création de cette soirée d'ouverture: Billie Eilish pour les 20 ans en 2023 et Lana Del Rey en forme olympique l'année dernière, en plein JO.

Avec un budget compris entre 16 et 17 millions d'euros, le festival sait capter les stars internationales, mais doit aussi composer avec des aléas comme l'annulation d'ASAP Rocky, désengagé de plusieurs festivals européens. C'est Kid Cudi, autre rappeur américain à succès ("Day 'N' Nite"), qui le remplacera.

La rappeuse américaine Doechii au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre

La rappeuse américaine Doechii au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre

AFP/Archives
Oli SCARFF

Côté rap, une autre prestation sera scrutée: Doechii, nouvelle ambassadrice du rap US qui cartonne avec "Anxiety" et a reçu le Grammy du meilleur album rap de l'année, s'offrira son premier festival en France. Décors soignés, chorégraphies et punchlines sont à prévoir.

La scène électro promet de l'immersion avec images et lumières à gogo, entre le DJ italo-américain Anyma, le duo français Justice, en lévitation depuis son retour gagnant avec "Hyperdrama".

Rock en Seine continue également d'honorer son nom, avec la présence de Queens of the Stone Age.

L'insubmersible groupe de Josh Homme - presque 30 ans d'existence - fera rugir ses guitares dimanche, onze ans après son dernier passage à Saint-Cloud.

Kneecap à carreaux ?

Cette ultime journée prévoit un concert du trio punk rap Kneecap: encore confidentiels il y a quelques mois, les trublions de Belfast bénéficient d'une visibilité décuplée depuis qu'ils ont fait de chaque concert une tribune pour la cause palestinienne.

Au festival de Glastonbury fin juin, le groupe avait accusé Israël d'être un Etat "criminel de guerre".

Le trio punk rap nord-irlandais Kneecap au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre

Le trio punk rap nord-irlandais Kneecap au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre

AFP/Archives
Oli SCARFF

L'un de ses trois membres, Liam O'Hanna dit Mo Chara, est poursuivi pour "infraction terroriste" après avoir arboré un drapeau du Hezbollah pendant un concert à Londres en 2024. Il doit comparaître mercredi dans la capitale britannique.

Dans ce contexte, la ville de Saint-Cloud a retiré sa subvention de 40.000 euros à Rock en Seine, une première.

"Au moment où les polémiques commencent à enfler, évidemment qu'on se pose la question (de maintenir le groupe, NDLR), confie Matthieu Ducos, soulignant que l'organisation a alors tout "analysé".

En France, le groupe a joué aux Eurockéennes de Belfort et au Cabaret vert de Charleville-Mézières, a priori sans incident.

"La conclusion a été que oui, il avait toujours sa place sur le festival. Malgré un certain nombre de lignes rouges qui auraient pu être franchies selon certains, selon nous elles ne sont pas suffisamment avérées ou répétitives", argumente-t-il.

Des "discussions" ont eu lieu avec l'entourage des artistes pour clarifier leurs positions et l'organisation a eu "confirmation" qu'"il n'y aurait pas de débordements" pendant le concert, selon le directeur.

Attirant quelque 40.000 spectateurs par jour, Rock en Seine est détenu par le géant américain du live AEG et Combat, groupe de l'homme d'affaires français Matthieu Pigasse. Ce tandem a racheté en juillet We love green, un autre festival francilien.

Engagé à gauche, M. Pigasse a défendu la présence de Kneecap, en y voyant un enjeu de "liberté de création et d'expression": "Il ne faut pas accepter le principe de censure, parce que sinon, c'est une vague qui va déferler sur les festivals et sur les médias", a-t-il dit au média musical Billboard France.

Culture
FRANCE

Dans le même thème - Culture

Les bains impériaux de Neptune, laissés à l'abandon, le 29 juillet 2025 à Baile Herculane, en Roumanie
International

Ravagée par la corruption, une cité thermale fantôme reprend vie en Roumanie

Le groupe français de metalcore Landmvrks sur scène au festival du Cabaret vert à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, le 16 août 2025
Culture

Pour le groupe Landmvrks, rap et électro reprennent les "codes du metal"

Le rappeur français SDM se produit au Parc des Princes avant une rencontre entre le PSG et l'OM, le 16 mars 2025 à Paris
Culture

Le rappeur SDM tacle l'IA: "personnellement, ça sera jamais"

48.84598, 2.20289

À la une

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

International

Ukraine: Zelensky et les dirigeants européens attendus ensemble à la Maison Blanche

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

International

Pour Emmanuel Macron, Poutine ne veut pas la paix mais une "capitulation" de l'Ukraine

Rencontre

Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Protestation

"Fin de la guerre à Gaza", "retour des 50 otages"... en Israël, une grève générale contre la politique de Netanyahu

Mutilations génitales

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?