Chappell Roan, Doechii, Queens of the Stone Age: débarquement américain à Rock en Seine

La scène principale du festival à Saint-Cloud, près de Paris, le 23 août 2023

Le phénomène pop Chappell Roan, la recrue rap Doechii et les vétérans rock Queens of the Stone: un contingent de stars américaines débarque dès mercredi à Rock en Seine, pour cinq jours clôturés par les trublions nord-irlandais Kneecap.

Avec sa chevelure de feu et son univers drag queen, Chappell Roan, chanteuse du Midwest de 27 ans, ne devait être que l'une des pièces du festival phare de la fin d'été, déployé jusqu'à dimanche dans le domaine national de Saint-Cloud, près de Paris.

Mais "sa trajectoire ascendante a fait évoluer la manière dont on l'a perçue et vue dans la programmation", explique à l'AFP Matthieu Ducos, directeur de Rock en Seine, évoquant un "phénomène fou".

La chanteuse américaine Chappell Roan au gala du Met, le 5 mai 2025 à New York AFP/Archives

L'interprète de "Pink Pony Club" s'inscrit dans la lignée des artistes féminines qui lancent Rock en Seine depuis la création de cette soirée d'ouverture: Billie Eilish pour les 20 ans en 2023 et Lana Del Rey en forme olympique l'année dernière, en plein JO.

Avec un budget compris entre 16 et 17 millions d'euros, le festival sait capter les stars internationales, mais doit aussi composer avec des aléas comme l'annulation d'ASAP Rocky, désengagé de plusieurs festivals européens. C'est Kid Cudi, autre rappeur américain à succès ("Day 'N' Nite"), qui le remplacera.

La rappeuse américaine Doechii au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre AFP/Archives

Côté rap, une autre prestation sera scrutée: Doechii, nouvelle ambassadrice du rap US qui cartonne avec "Anxiety" et a reçu le Grammy du meilleur album rap de l'année, s'offrira son premier festival en France. Décors soignés, chorégraphies et punchlines sont à prévoir.

La scène électro promet de l'immersion avec images et lumières à gogo, entre le DJ italo-américain Anyma, le duo français Justice, en lévitation depuis son retour gagnant avec "Hyperdrama".

Rock en Seine continue également d'honorer son nom, avec la présence de Queens of the Stone Age.

L'insubmersible groupe de Josh Homme - presque 30 ans d'existence - fera rugir ses guitares dimanche, onze ans après son dernier passage à Saint-Cloud.

Kneecap à carreaux ?

Cette ultime journée prévoit un concert du trio punk rap Kneecap: encore confidentiels il y a quelques mois, les trublions de Belfast bénéficient d'une visibilité décuplée depuis qu'ils ont fait de chaque concert une tribune pour la cause palestinienne.

Au festival de Glastonbury fin juin, le groupe avait accusé Israël d'être un Etat "criminel de guerre".

Le trio punk rap nord-irlandais Kneecap au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre AFP/Archives

L'un de ses trois membres, Liam O'Hanna dit Mo Chara, est poursuivi pour "infraction terroriste" après avoir arboré un drapeau du Hezbollah pendant un concert à Londres en 2024. Il doit comparaître mercredi dans la capitale britannique.

Dans ce contexte, la ville de Saint-Cloud a retiré sa subvention de 40.000 euros à Rock en Seine, une première.

"Au moment où les polémiques commencent à enfler, évidemment qu'on se pose la question (de maintenir le groupe, NDLR), confie Matthieu Ducos, soulignant que l'organisation a alors tout "analysé".

En France, le groupe a joué aux Eurockéennes de Belfort et au Cabaret vert de Charleville-Mézières, a priori sans incident.

"La conclusion a été que oui, il avait toujours sa place sur le festival. Malgré un certain nombre de lignes rouges qui auraient pu être franchies selon certains, selon nous elles ne sont pas suffisamment avérées ou répétitives", argumente-t-il.

Des "discussions" ont eu lieu avec l'entourage des artistes pour clarifier leurs positions et l'organisation a eu "confirmation" qu'"il n'y aurait pas de débordements" pendant le concert, selon le directeur.

Attirant quelque 40.000 spectateurs par jour, Rock en Seine est détenu par le géant américain du live AEG et Combat, groupe de l'homme d'affaires français Matthieu Pigasse. Ce tandem a racheté en juillet We love green, un autre festival francilien.

Engagé à gauche, M. Pigasse a défendu la présence de Kneecap, en y voyant un enjeu de "liberté de création et d'expression": "Il ne faut pas accepter le principe de censure, parce que sinon, c'est une vague qui va déferler sur les festivals et sur les médias", a-t-il dit au média musical Billboard France.