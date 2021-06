Charlotte Gainsbourg présidera le festival de Deauville

L'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg présidera la 47e édition du festival du cinéma américain de Deauville (Calvados) qui se tiendra du 3 au 12 septembre, ont annoncé mardi les organisateurs.

"Pour mener tous les regards en cette année exceptionnelle à bien des titres, il fallait cette actrice d’envergure internationale, désormais réalisatrice", qui a vécu plusieurs années à New-York, ont-ils commenté dans un communiqué.

Née à Londres le 22 juillet 1971, la fille de la chanteuse britannique Jane Birkin et du compositeur français Serge Gainsbourg a démarré sa carrière à l'âge de 13 ans, avant de remporter deux César: meilleur espoir féminin pour "L'Effrontée" de Claude Miller en 1986 et meilleure actrice dans un second rôle pour "La Bûche" en 2000.

L'artiste, qui incarne "l'audace" selon les organisateurs de Deauville, a aussi été couronnée au Festival de Cannes du Prix d'interprétation féminine pour "Antichrist" de Lars von Trier en 2009, avant d'être désignée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique en 2018.

Charlotte Gainsbourg a interprété cinq albums et joué également pour Franco Zeffirelli, Alejandro González Iñárritu, Olivier Nakache et Éric Toledano, Wim Wenders, Arnaud Desplechin, Eric Rochant, Riad Sattouf ou Gaspar Noé.

En février, elle avait confié à l'AFP travailler à son prochain album ainsi qu'à l'ouverture au public "avant la fin de l'année si possible" de l'hôtel particulier de son père, mort il y a 30 ans, à Paris.

Le festival n'a pas encore dévoilé sa programmation.

La 46e édition avait été présidée par Vanessa Paradis. Son jury avait couronné "The Nest" de Sean Durkin, un thriller oppressant avec Jude Law. Quinze films étaient en compétition.

Près de 38.000 spectateurs y avaient participé selon les organisateurs, malgré des jauges restreintes par le Covid. Le festival affichait 60.000 spectateurs environ les années précédentes.