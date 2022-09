Chazelle expose l'hédonisme hollywoodien des années 1920 avec "Babylon"

Le réalisateur de "La La Land" Damien Chazelle a présenté lundi au festival du film de Toronto un bref aperçu de "Babylon", son ode très attendue à l'Hollywood hédoniste et empli de drogues des années 1920.

Prévu en décembre, le film mettant en scène Brad Pitt, Olivia Wilde et Margot Robbie se penche sur les débuts obscurs du berceau du cinéma américain.

Dans la première bande-annonce, on y voit des personnages fictifs mais inspirés de véritables vedettes de l'époque du muet prendre part à des soirées débridées mêlant monticules de cocaïne, éléphants et danseuses aux seins nus.

"L'idée était de capturer l'esprit de cette époque, qui est beaucoup plus, je dirais, +sauvage+ que la conception que l'on se fait des "années folles"", a confié Damien Chazelle au public. "Il y avait plus d'excès, plus de drogues, un mode de vie plus extrême dans tous les sens du terme que beaucoup de gens ne le pensent."

Le film, qui est toujours en cours de production et n'a pas encore été montré dans son intégralité au public, est déjà présenté par le studio Paramount comme un nouvel espoir de récompenses pour le réalisateur américain qui a déjà remporté un Oscar avec "Whiplash" avant de recevoir celui du plus jeune meilleur réalisateur pour "La La Land".

Brad Pitt incarne une star du cinéma bien établie, que l'on voit dans la bande-annonce en train de tourner une grande scène de bataille médiévale, tandis que Margot Robbie joue une aspirante actrice à la vie nocturne trépidante.

"Babylon" montre comment l'arrivée des "films parlants" - avec des dialogues enregistrés - et de grands changements sociétaux et technologiques ont transformé Los Angeles, une ville qui venait tout juste d'être construite "de toutes pièces" dans le désert californien.

"Pour faire ça, il faut un certain genre de cinglés. C'est cette sorte de rêve américain, de vision dérangée et folle, de +nous allons juste créer quelque chose à partir de rien+", a souligné Damien Chazelle.

"Je ne pense pas que ce soit une grande surprise de découvrir que les gens qui ont fait ça prenaient aussi beaucoup de drogues et faisaient beaucoup la fête. Tout cela fait partie intégrante du décor", a ajouté le réalisateur.

"Je voulais donc essayer de capturer tout cela - les hauts et les bas. L'humanité dans ce qu'elle a de plus glamour et dans ce qu'elle a de plus bestial et dépravé", a-t-il raconté. "Il faut un peu de tout cela pour expliquer ce qui se passait dans la vie réelle."

"Babylon" sortira dans un nombre limité de salles le jour de Noël - juste à temps pour être éligible aux Oscars en mars - avant une diffusion plus large en janvier.

Il s'agit de l'un des nombreux films célébrant l'importance du cinéma lui-même qui sont présentés au Festival international du film de Toronto (TIFF) de cette année.

Samedi, Steven Spielberg a reçu une chaleureuse ovation pour "The Fabelmans", son film semi-autobiographique sur son amour du cinéma lorsqu'il était enfant, qui est déjà considéré comme un favori pour les Oscars.

Plus tard dans la journée de lundi, le réalisateur d'"American Beauty" et de "1917", Sam Mendes, présentera "Empire of Light", qui raconte une histoire d'amour dans un vieux cinéma des années 1980 en Angleterre.

Le TIFF, le plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord, se poursuit encore jusqu'à dimanche.