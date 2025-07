Chef d'orchestre pro-Kremlin en Italie: Rome et la veuve de Navalny s'insurgent

Le président russe Vladimir Poutine remet à Valeri Guerguiev, alors directeur du théâtre Mariïnski de Saint-Pétersbourg, le Prix d'État des arts et de la littérature, à Moscou le 15 juin 2004

Le ministre italien de la Culture Alessandro Giuli et la veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny ont critiqué mardi l'invitation à se produire près de Naples adressée au célèbre chef d'orchestre pro-Poutine Valeri Guerguiev, estimant que cela contribuerait à la propagande de Moscou.

Valeri Guerguiev, directeur du célèbre Théâtre Bolchoï de Moscou et ami personnel du chef du Kremlin, est blacklisté en Occident depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 pour ne pas avoir dénoncé l'offensive contre Kiev.

Mais cette mise à l'écart pourrait prendre fin le 27 juillet au palais de Caserte, ex-résidence royale des Bourbons surnommée le Versailles italien, où il a été invité à diriger un concert dans le cadre du festival "Un'Estate da Re" ("Un été de roi") promu par la région Campanie.

Le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), l'organisation de l'opposant Alexeï Navalny mort en prison, avait exigé vendredi "l'annulation du concert" et annoncé l'envoi de lettres en ce sens au festival et aux ministres italiens de la Culture et de l'Intérieur.

"En tant qu'+ambassadeur culturel+ de Poutine, Valeri Guerguiev met en œuvre la politique russe de soft power. Actuellement, l'un de ses objectifs est de normaliser la guerre et le régime de Poutine", explique Ioulia Navalnaïa, veuve d'Alexeï Navalny, dans une tribune publiée mardi dans le quotidien La Repubblica.

Dans un communiqué, le ministre de la Culture déplore lui aussi l'invitation au maestro, qui pourrait transformer le festival en "une caisse de résonance de la propagande russe", alors que le gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni a toujours affiché un soutien sans faille à Kiev.

Invité à réagir, le président de la région Campanie Vincenzo De Luca est monté au créneau pour défendre la venue du chef d'orchestre. Tout en dénonçant l'invasion russe, il a affirmé que "l'interruption du dialogue (...) n'aide pas la paix mais sert seulement à alimenter les sources de la haine".

"Les décisions politiques ne sont pas entre les mains de ceux qui font partie du monde de la culture et de l'art", a ajouté ce membre du Parti démocrate (opposition, centre-gauche), précisant qu'un chef d'orchestre israélien figurait également au programme.

Un avis non partagé par Ioulia Navalnaïa, pour laquelle "prétendre qu'il s'agit simplement d'un événement culturel sans dimension politique (...) est de la pure hypocrisie".

Le directeur général du Metropolitan Opera de New York, Peter Gelb, a de son côté déclaré à l'AFP que M. Guerguiev "n'est rien de moins qu'une doublure artistique de Poutine". "Il ne peut y avoir d'+échange culturel+ avec des meurtriers de masse et des kidnappeurs d'enfants, ce qui constitue l'actuel modus operandi du régime russe", a estimé ce fervent défenseur de l'Ukraine.

Navalny, principal opposant de Poutine, est mort soudainement dans une colonie pénitentiaire arctique le 16 février 2024. Sa famille et ses partisans affirment qu'il a été tué sur ordre de Poutine.