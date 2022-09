Cher en guest-star au défilé Balmain transformé en festival de musique

La chanteuse américaine Cher a clôturé mercredi soir le défilé de la maison française Balmain que son styliste star Olivier Rousteing a transformé en festival de musique et de diversité.

Le défilé a commencé avec Cher sur un écran, disant: "Nous nous inventons tous. Certains d'entre nous ont juste plus d'imagination que d'autres."

Et ce n'était qu'un avant-goût avant que Cher n'apparaisse en personne avec son hit de 1999 "Strong Enough" à la fin du show, baptisé "Festival Balmain" et organisé dans un stade de rugby.

La collection est traversée par des influences africaines et références mythologiques telles Vénus et Apollon.

Certaines mannequins portaient de grandes boucles d'oreilles en or, des chapeaux à larges bords et des colliers couvrant presque entièrement leur cou, d'autres avaient des anneaux de nez.

La sortie finale de mannequins noires en robes texturées a marqué le point fort du défilé, certaines corsetées et accompagnées d'une chanson de Youssou N'Dour avec les paroles: "Et quand un enfant naît, il n'a aucune idée du ton dans lequel vit la peau."

Après la fin du défilé, l'étoile montante nigériane de l'afrobeat, CKay, s'est produit sur scène pour des milliers de personnes assistant au spectacle.

Le glamour a empreint l'événement Balmain, avec des célébrités présentes comme la chanteuse et actrice américaine Dove Cameron, le chanteur belge Stromae et la star de télé-réalité américaine et amie proche de Rousteing, Kylie Jenner.

Sur le podium, Ashley Graham, mannequin star américaine ronde, a présenté un look d'Olivier Rousteing, l'un des rares créateurs noirs ou métisses dans l'univers du luxe et fervent défenseur de la diversité.

Suivi par 8,5 millions de fans sur Instagram, ami de célébrités, Olivier Rousteing, 37 ans, dont plus de 10 ans en tant que directeur artistique de Balmain, a su transformer cette maison de luxe française connue dans un cercle restreint en rendez-vous incontournable de la jet-set mêlant footballeurs et top modèles.

Alors que les cosmétiques deviennent une industrie de plus en plus importante, Balmain a annoncé cette semaine son intention de lancer une ligne de beauté dans en partenariat avec Estee Lauder.