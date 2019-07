Chloe Flower, la jeune pianiste américaine qui ambiance la musique classique

Vous voyez la musique classique comme un genre ennuyeux, poussiéreux, tout juste bon pour vos grands-parents ? La jeune pianiste Chloe Flower est là pour vous, elle qui marie le classique au rap et à la pop, à grand renfort de strass et de paillettes.

L'artiste de 33 ans a été découverte par le grand public en début d'année lorsqu'elle a joué pendant la performance de Cardi B aux Grammys, au cours de laquelle la rappeuse new-yorkaise avait notamment interprété son tube "Money" en "twerkant" sur son piano.

"J'avais tellement peur, mais j'avais pris la veille un biscuit chinois qui disait: +Si vous ne prenez pas de risques, vous n'êtes pas récompensé+", explique-t-elle à l'AFP depuis son classieux appartement de Manhattan, où trône notamment un des célèbres pianos du chanteur Liberace - synonyme de kitsch et de flamboyance - prêté par sa fondation à Chloe Flower.

Lors de la soirée qui a suivi les Grammys, cette ancienne de la Juilliard School, prestigieuse école de musique, de théâtre et de danse de New York, a gagné des dizaines de milliers d'abonnés en quelques heures sur les réseaux sociaux, juste avant de signer avec Sony Music.

Ce n'était pourtant pas sa première collaboration avec le monde des succès populaires: elle avait signé en 2010 avec le très influent producteur de R&B Babyface, qui lui a notamment appris à utiliser des logiciels - comme le font les artistes rap et R&B - pour composer des arrangements et des rythmes de batterie, afin d'accompagner ses notes de piano.

- "Parcours pas habituel" -

Depuis, elle a notamment travaillé avec Céline Dion et de grands noms du rap américain comme Nas et 2 Chainz.

"C'est un parcours qui n'est pas habituel", reconnaît-elle. "Il n'y a pas beaucoup de pianistes classiques qui jouent avec des rythmes hip-hop ou produisent du rap avec du Bach".

Un mélange des genres qui est tout sauf contre-nature pour elle: "J'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas mélanger les deux, et j'ai remarqué que des gens qui n'écoutent pas de classique m'écrivent pour me dire: +Mon Dieu, j'écoute du classique grâce à toi!+"

La réputation vieillotte de la musique classique - un de ses amis a qualifié la célèbre salle new-yorkaise du Carnegie Hall de "salle d'attente du Bon Dieu" - est un problème "d'emballage de la marchandise", analyse-t-elle.

"Ce qu'il faut, c'est que nous, les instrumentalistes et les artistes, pas seulement pour le piano mais aussi pour le violon, la flûte et le violoncelle, repensions tous notre musique de manière plus moderne", développe-t-elle.

Elle utilise Instagram, où Cardi B l'a découverte, pour promouvoir son travail et sa carrière, y publiant notamment des vidéos d'elle reprenant des tubes populaire comme "Despacito" ou des oeuvres plus classiques comme les "Nocturnes" de Chopin.

- Tenues de créateurs et talons hauts -

Quand elle est au piano, Chloe Flower apporte une attention très particulière à son look: tenues de créateurs et talons hauts, pour souligner son charme naturel.

"La mode a un rôle très, très important lors de mes représentations", dit-elle, comme pour mettre en avant sa tenue du jour: une robe Balenciaga bleue avec des boucles d'oreille Gucci.

"Ma musique est purement instrumentale. Il n'y a pas de paroles, donc il faut que je trouve d'autres moyens de m'exprimer".

Pour la première fois de sa carrière, elle vient de sortir un clip, annonciateur d'un album en préparation, qui représente parfaitement son style énergique.

Et même si elle tend vers la pop, pas question pour autant de renier le classique, dont elle continue d'inclure des éléments dans toute son oeuvre.

"Une raison pour laquelle les jeunes et les adultes ne s'intéressent pas à ou n'aiment pas la musique classique, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas", relève-t-elle. "Ils se disent que sans paroles, on ne peut pas vraiment comprendre la musique ou la ressentir".

Mais "on peut y ajouter des éléments qui la rendent plus accessible, comme les percussions dans mon cas".

"Il faut plus de gens comme moi, plus d'instrumentalistes", résume-t-elle avec un sourire.