Choc des époques au Louvre pour le défilé Louis Vuitton

Un chœur de 200 personnes en costumes allant du 15e siècle aux années 1950 a accompagné le défilé Louis Vuitton marqué par ce "clash des temps", mardi soir au Louvre en clôture de la semaine du prêt-à-porter parisienne.

Nicolas Ghesquière, créateur des collections femme de la maison historique française, a fait appel à Milena Canonero, costumière de Stanley Kubrick qui a travaillé sur "Orange Mécanique", "Barry Lyndon" et "Shining".

Sur le podium d'un pavillon installé dans la cour carrée du Louvre, en ce jour de fermeture hebdomadaire du célèbre musée parisien, le styliste a proposé un mélange vertigineux d'époques et de styles, de matières et d'imprimés pour une collection époustouflante.

"S'habiller sans protocole", conseille Nicolas Ghesquière qui appelle sa collection "anti total look" ou "tuning vestimentaire".

Les robes-paniers du 19e siècle détournées sont associées avec des vestes de motard, un gilet de costume intégré à un haut aux épaules larges argenté et porté avec un pantalon zippé et des après-skis: les combinaisons les plus improbables créent des ensembles harmonieux et modernes.

Devant un premier rang étoilé où étaient présentes les actrices Léa Seydoux, Florence Pugh et Alicia Vikander, le créateur a révélé de nouvelles poignées personnalisées pour le sac classique Vuitton Keepall et de nouveaux "mini cabas".

La bande-son composée pour le défilé par Woodkid et Bryce Dessner s'appelle "Three hundred and twenty" (320), soit le nombre d'années réunies dans cette musique baroque dans laquelle ont été injectés des morceaux de Nicolas de Grigny, compositeur contemporain de Bach, pas reconnu à son époque.

"La notion du temps est primordiale dans la mode. Je voulais que les époques puissent en regarder une autre, la nôtre", a déclaré Nicolas Ghesquière dans une note d'intention du défilé.

Louis Vuitton soutient cette année une exposition sur le temps et la mode baptisée "About time. Fashion and duration" qui sera inaugurée en mai à New York pour célébrer le 150e anniversaire du Metropolitan Museum of Art (Met).

Nicolas Ghesquière a présenté cette exposition en marge de Paris Fashion Week la semaine dernière au musée d'Orsay aux côtés de la papesse de la mode Anna Wintour. Celle-ci organise chaque année le Met Gala qui rassemble les plus grandes célébrités autour d'une thématique liée à l'exposition de mode au musée.