Christian Clavier et ses gendres prennent la tête du box-office France

"Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu", suite de la comédie à succès sur les mariages mixtes, s'est installé sans surprise en tête du box-office France, avec plus de 2 millions d'entrées en une semaine, des chiffres comparables à ceux des "Tuche 3", selon CBO Box Office.

Le film de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier en beau-père "vieille France", légèrement raciste, a attiré 2,15 millions de spectateurs en première semaine, reléguant le dernier opus de Clint Eastwood, "La mule", en deuxième position.

La 38e réalisation de la légende d'Hollywood, 88 ans, a franchi la barre du million de spectateurs en deux semaines d'exploitation, avec 437.000 nouvelles entrées.

Autre nouveauté se hissant dans le top 5 : "Minuscule 2" et ses insectes stars ont séduit 257.000 spectateurs en première semaine. Dans ce nouvel opus, à la suite d'un malencontreux incident, la coccinelle star se retrouve piégée dans un carton à destination de la Guadeloupe.

La quatrième place du podium est occupée par "Green Book Sur les routes du sud", l'émouvant film de Peter Farrelly nommé cinq fois aux Oscars et qui a séduit plus de 535.000 spectateurs en deux semaines, avec le tandem Mahershala Ali et Viggo Mortensen.

Enfin, "Glass", dernier volet de la trilogie de super-héros de M. Night Shyamalan, poursuit sa carrière avec 1 million d'entrées dont 175.000 cette semaine.

A noter, "Les invisibles", le film français de Louis-Julien Petit sur des femmes SDF vient de franchir la barre du million de spectateurs.

1. "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu ?" (nouveauté): 2.153.093 entrées - copies : 852

2. "La mule": 437.908 entrées (cumul 2e semaine: 1.097.907 entrées) - copies: 529

3. "Minuscule 2: les mandibules du bout du monde" (nouveauté): 257.867 entrées - copies: 544

4. "Green Book Sur les routes du sud" : 247.197 entrées (cumul 2e semaine: 535.974) - copies: 377

5. "Glass": 178.365 entrées (cumul 3e semaine: 1.025.745) - copies: 402

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 30 janvier au 05 février 2019