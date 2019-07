Christophe Honoré ressuscite la Callas avec une Tosca "cinématographique"

Une Tosca comme les amateurs d'art lyrique ne l'ont jamais vue: au festival d'Aix-en-Provence, Christophe Honoré a transformé le célèbre opéra de Puccini en une version "cinématographique" rendant hommage aux grandes chanteuses de ce rôle tragique, notamment la légendaire Maria Callas.

Lors de la première jeudi, l'artiste plus célèbre pour ses films que pour ses productions d'opéra, a complètement déstructuré le chef d'oeuvre, en mettant deux Tosca sur scène: une prima donna, interprétée par Catherine Malfitano, 71 ans, une des plus grandes sopranos américaines (et elle-même une légendaire Tosca) face à sa jeune compatriote Angel Blue, star montante du lyrique et dont il s'agit d'une prise de rôle.

"Je voulais dresser le portrait d'une soprano qui aurait chanté Tosca et confronter ces deux chanteuses pour explorer la transmission du rôle et même la jalousie entre chanteurs", explique Christophe Honoré à l'AFP. "J'ai choisi de raconter le travail d'artiste, notamment dans une oeuvre où l'héroïne est une chanteuse d'opéra, une personne qui a consacré sa vie à l'art."

L'opéra, créé en 1900 à Rome, est l'histoire fictive de Floria Tosca, célèbre cantatrice amoureuse d'un peintre, Mario Cavaradossi, mais convoitée par l'odieux chef de police Scarpia. Après avoir emprisonné son amoureux, Scarpia, l'un des plus grands vilains du genre lyrique, soumet Tosca à un chantage: soit elle se donne à lui, soit Cavaradossi est exécuté.

Lors du célèbre air "Vissi d'arte" ("J'ai vécu d'art"), Christophe Honoré a fait défiler sur deux écrans --omniprésents dès le début de la production-- des images d'archives montrant notamment Maria Callas dans ce passage, mais aussi une jeune Catherine Malfitano ou Raina Kabaivanska, autre grande Tosca.

Toute la version de Honoré a été conçue comme une mise en abyme mêlant les évènements de l'opéra à l'histoire d'une ancienne diva plongée dans ses souvenirs.

Le 1er acte se déroule non pas dans l'église Sant'Andrea à Rome comme dans le livret mais dans un grand salon où la prima donna met un ancien disque d'elle en train de chanter des arias. Des artistes s'invitent pour chanter leur rôle respectif comme dans une répétition, avec deux caméras les suivant partout, projetant différents angles de l'action sur les écrans.

Interrogé sur l'utilisation de la vidéo au théâtre, le cinéaste assure s'en méfier de manière générale. Mais pour cette Tosca, il la justifie par le fait d'offrir au spectateur "une contre-lecture de ce qui se passe sur scène".