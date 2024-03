Cillian Murphy, un Oscar pour l'Irlandais qui ne voulait pas être une star

Devenu célèbre grâce à la série "Peaky Blinders", l'acteur irlandais Cillian Murphy a remporté dimanche l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du père de la bombe atomique, dans le film "Oppenheimer" de Christopher Nolan, dont il est un acteur fétiche.

"C'est l'aventure la plus excitante, exaltante et épanouissante sur le plan créatif que vous m'ayez fait vivre au cours des 20 dernières années. Je vous dois plus que je ne saurais le dire", a déclaré l'acteur en s'adressant au réalisateur Christopher Nolan et la productrice Emma Thomas.

On ne peut pas oublier le visage de Cillian Murphy, 47 ans: son regard bleu perçant, ses pommettes hautes, ses traits émaciés.

Réputé introverti, cet Irlandais de Cork, dans le sud de l'île, a dû s'habituer aux tapis rouges, aux paillettes et aux discours de remerciement.

Son interprétation du physicien américain Robert Oppenheimer lui a valu des louanges des critiques. Et avant l'Oscar, il avait déjà triomphé aux Golden Globes et aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma.

"Je savais que le personnage était tellement dans sa tête et que la performance était tellement intérieure", a raconté l'acteur à la BBC. Il a donc travaillé à "transmettre la pensée par le visage, les yeux".

Sa carrière brillante comprend déjà des rôles marquants dans des films comme le drame historique irlandais "Le vent se lève" (2006) de Ken Loach et "Dunkerque" (2017) de Christopher Nolan.

L'acteur irlandais Cillian Murphy lors de la 96e cérémonie des Oscars, à Hollywood, le 10 mars 2024 AFP

Pour Nolan, avec lequel il a tourné six films, il a enfilé le costume du méchant, notamment dans "Batman Begins" (2005).

Dans un tout autre univers, il a interprété une femme transgenre dans "Breakfast on Pluto" de Neil Jordan (2006).

"J'ai toujours été intéressé par la mélancolie, ce qui est ambigu ou transgressif. Pour moi, c'est cela l'art dramatique, entrer dans ces zones névralgiques. Je trouve cela très stimulant", a-t-il déclaré au magazine Esquire en 2022.

Rock d'avant-garde

Cillian Murphy a une profonde aversion pour la technologie et les réseaux sociaux. Chez lui, il n'a pas internet. Il évite les médias autant qu'il le peut.

"Si vous vous comportez comme une célébrité, les gens vous traiteront comme une célébrité, et si vous ne le faites pas, ils ne le feront pas", a-t-il dit au Irish Times. "Il n'y a pas grand chose à écrire sur moi dans les tabloïds".

L'acteur irlandais Cillian Murphy à Los Angeles, le 9 janvier 2024 AFP/Archives

Ses parents étaient enseignants. A l'adolescence, il jouait de la guitare et a formé un groupe de rock d'avant-garde avec des copains d'école, baptisé "Son of Mr. Green Genes", d'après un morceau de Frank Zappa.

"Je voulais faire de la musique, et pendant un certain temps, il a semblé que ça allait marcher", a raconté Cillian Murphy à la BBC. Mais sous la pression de leurs parents, les membres du groupe ont refusé un contrat avec une maison de disques.

La porte s'est refermée sur une passion et une autre s'est ouverte en 1996 quand, à l'âge de 20 ans, il a abandonné ses études de droit pour devenir acteur. Il s'était déjà essayé au théâtre à l'école et à l'université.

Cillian Murphy a décroché le rôle principal dans la pièce "Disco Pigs", après s'être montré très insistant avec le metteur en scène, lui aussi de la région de Cork. Le succès a été au rendez-vous et la troupe est partie dans une tournée mondiale de 18 mois.

Au cinéma, il a percé en 2002 quand le réalisateur écossais Danny Boyle lui a donné le rôle principal dans le film d'horreur post-apocalyptique "28 jours plus tard".

L'acteur irlandais Cillian Murphy pose avec des trophées lors des Screen Actors Guild awards, le 24 février 2024 à Los Angeles AFP

En 2005, Christopher Nolan et Cillian Murphy collaborent pour la première fois, dans "Batman Begins".

Entre 2013 et 2022, pour les fans de la série "Peaky Blinders", l'acteur devient synonyme de Tommy Shelby, chef du gang de Birmingham.

Il est marié depuis 2004 à l'artiste irlandaise Yvonne McGuinness. Le couple et leurs deux fils sont retournés vivre en Irlande après 14 ans à Londres, afin de reconnecter la famille à la culture irlandaise.

Son nouveau film, "Small Things Like These", dont il est le producteur et l'acteur principal, a reçu en février des critiques élogieuses au festival du film de Berlin.

Cillian Murphy n'a pas totalement renoncé à la musique: il anime occasionnellement une émission de radio sur la BBC, tard dans la nuit, où il présente un mélange éclectique de ses morceaux préférés, qu'il commente avec son accent apaisant de Cork.