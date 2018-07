"Cinéaste immense", "infatigable passeur de mémoire": nombreux hommages à Claude Lanzmann

De nombreuses personnalités du monde de la culture, de la classe politique ou de la communauté juive ont rendu hommage au cinéaste et écrivain Claude Lanzmann, réalisateur de "Shoah" et combattant de la mémoire du génocide des Juifs, décédé jeudi à 92 ans.

- Françoise Nyssen, ministre de la Culture: "Claude Lanzmann a imposé les images contre l'oubli, l'Art contre les négationnistes. Il était ce Grand Homme qui, avec +Shoah+, a contribué à construire avec justesse notre mémoire collective." (Twitter)

- Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement: "Revoir +Shoah+, inestimable oeuvre de l'immense Claude Lanzmann, infatigable passeur de mémoire." (Twitter)

- Christophe Castaner, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement: "C'est une de ces oeuvres qui vous marquent à vie. C'est l'un des plus grands films relatant l'horreur de la Shoah. Avec toute son humanité, Claude Lanzmann était parvenu à représenter l'inhumanité." (Twitter)

- Laurent Wauquiez, président des Républicains (LR): "Claude Lanzmann nous a quittés mais son oeuvre et le devoir de mémoire demeurent. Il y a trente-trois ans, son film +Shoah+ nous a ouvert les yeux. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre est de les garder ouverts." (Twitter)

- Anne Hidalgo, maire de Paris: "Homme courageux, exigeant et déterminé, véritable conscience qui a levé le voile qui occultait ce qu'il a contribué à nommer Shoah, Claude Lanzmann nous quitte aujourd'hui à l'âge de 92 ans et j'en éprouve une profonde tristesse" (Twitter)

- François Bayrou, président du Modem: "Il y a 25 ans, avec Claude Lanzmann, premier voyage à Auschwitz comme ministre de l'Education. Nous ne nous sommes jamais rencontrés depuis sans évoquer cette émotion. Il vivait pour nous l'histoire de la Shoah. Que la terre lui soit légère !" (Twitter)

- Jack Lang, ancien ministre socialiste de la Culture et de l'Education nationale: "Claude Lanzmann restera éternellement dans nos esprits. Sa fougue, son enthousiasme permanent, sa puissance pour bousculer les conservatismes, balayer les scepticismes étaient tels que comme un roc, il tenait, haut et fort, ses convictions et savait les faire partager. Sa parole et ses combats inspireront encore longtemps." (communiqué)

- Manuel Valls, ancien Premier ministre: "Je suis si triste d'apprendre la mort de Claude Lanzmann, un ami cher, une personnalité unique, une vie incroyable - relisez son +Lièvre de Patagonie+ -, une oeuvre considérable avec +Shoah+ qui le fait entrer dans l'histoire du cinéma, de la mémoire et de la lutte contre l'antisémitisme". (Twitter)

- Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe: "C'était un valeureux. Un cinéaste immense. Et un homme bon. Je ne me pardonne pas nos brouilles. Je chéris, comme un trésor, les beaux moments vécus ensemble." (Twitter)

- Serge Moati, réalisateur: "Je le croyais immortel. Son oeuvre l'est. Je pense à +Shoah+, bien sûr. Il avait su regarder en premier, ce combattant à la caméra, la mort en face. Un monument. Un terrible chef d'oeuvre. Adieu au héros." (Twitter)

- Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes: "Claude Lanzmann s'est éteint mais la flamme de son film +Shoah+ et ce qu'elle éveille dans la mémoire contemporaine ne s'éteindront jamais." (Twitter)

- Haïm Korsia, grand rabbin de France: "Je rends hommage à #ClaudeLanzmann, cet homme incroyable qui a offert au monde le mot Shoah pour dire l'indicible." (Twitter)

- Ariel Goldmann, président de la Fondation du judaïsme français: "Un géant nous quitte. Claude Lanzmann a marqué les siècles et l'Histoire du peuple juif avec ses oeuvres +Shoah+ et +Tsahal+. Il fut un grand bonhomme, un vrai Mensch (homme) qui ne transigeait pas avec la Vérité !" (Twitter)

- L'Union des étudiants juifs de France (UEJF): "Au cours de sa vie, Claude Lanzmann a inspiré des générations de militants par des combats d'une actualité brûlante. Son oeuvre +Shoah+ a inscrit la mémoire de la déportation et de l'extermination de six millions de juifs d'Europe dans l'histoire européenne." (communiqué)