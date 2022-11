Cinéma: Alex Lutz et Golshifteh Farahani au risque de la "romcom"

Un titre qui ne trompe pas: "Une comédie romantique", qui sort mercredi en salles avec Alex Lutz et Golshifteh Farahani, coche toutes les cases attendues par les aficionados du genre.

Après le tennisman de "5e Set", l'acteur et humoriste de 44 ans Alex Lutz interprète César, qui veut reconquérir Salomé, jouée par la franco-iranienne Golshifteh Farahani.

Lui est un artiste bohème et gaffeur, elle une mère célibataire au grand coeur, et le Sacré-Coeur veille sur leur histoire d'amour improbable dans les ruelles de Montmartre.

Torse nu et en bas de pyjama rose à motif zèbre dès le début du film, Alex Lutz a toute la place pour faire son numéro de comique, rodé par des années de télé ("Catherine et Liliane") et de scène.

"Feel-good movie" revendiqué, à regarder pour éviter de toucher le fond un soir de chagrin d'amour, "Une comédie romantique" joue gentiment avec les clichés.

Une légèreté dont avait besoin Golshifteh Farahani, qui a fait son trou dans le cinéma français après une carrière dans son pays d'origine, puis avoir été rendue célèbre comme première Iranienne à Hollywood ("Mensonges d'État" avec DiCaprio en 2008).

"J'ai toujours eu envie de faire de la comédie", explique l'actrice de 39 ans, citant son expérience avec Alain Chabat ("Santa et Cie", 2017). "Il n'y a pas beaucoup de comédies romantiques en Iran", sourit-elle. "Mais les dessins animés ont un petit côté comédie romantique que j'adore. Et j'en regarde d'ailleurs toujours". Quand aux "romcoms", "des fois, quand j'ai envie de me sentir bien, j'en regarde. J'assume. Et j'adore".