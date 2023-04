Cinéma : Ari Aster signe la psychanalyse cauchermardesque de Joaquin Phoenix

Trois heures de cauchemar dans la tête de Joaquin Phoenix : les nerfs des spectateurs sont mis à rude épreuve dans "Beau is Afraid", démonstration aussi baroque que virtuose signée d'un des nouveaux maîtres du cinéma d'horreur américain, Ari Aster.

Auteur des traumatisants et remarqués "Hérédité" et "Midsommar", des films qui renouvelaient les codes du genre, le cinéaste américain signe avec ce long-métrage en salles mercredi son projet le plus démesuré et le plus personnel, qu'il qualifie dans une semi-boutade de "version juive du Seigneur des Anneaux".

"Beau is Afraid" a été écrit par Aster lui-même mais on croirait son scénario signé par un Philip Roth sous champignons hallucinogènes : Beau Wasserman est un juif américain entre deux âges pétri d'angoisse et de culpabilité, qui se débat avec une figure maternelle qui vient le hanter dans sa sexualité.

Beau sombre lorsque sa mère, source de ses maux, lui demande de venir l'épauler.

Le rôle est porté par un Joaquin Phoenix aussi sombre et malfaisant que dans "Joker" (2019), l'ultra-violence en moins. Toute une séquence rappelle l'ambiance poisseuse de Gotham City, sauf que Beau Wasserman n'a ici qu'un seul adversaire : lui-même et ses névroses.

La psychanalyse se poursuit à l'écran pendant trois heures, enchaînant des tableaux baroques et démesurés. La narration peut perdre le spectateur mais la science de la mise en scène est très maîtrisée : Ari Aster, fasciné par l'architecture notamment, renouvelle son partenariat avec son directeur de la photographie Pawel Pogorzelski.

Le film est aussi l'occasion d'un nouveau voyage outre-Atlantique pour Denis Ménochet ("Jusqu'à la garde", "As Bestas"), une quinzaine d'années après son rôle dans "Inglourious Basterds" de Tarantino : l'acteur français incarne Jeeves, un vétéran à la carrure d'ours, mystérieux et taiseux.