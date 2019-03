Cinéma: augmentation de 62% des films réalisés par des femmes en France

Le nombre de films réalisés par des femmes a augmenté de 62% en dix ans en France, mais de fortes inégalités demeurent, notamment de salaires, selon une étude publiée jeudi par le Centre national du cinéma (CNC).

La part des films français réalisés ou coréalisés par des femmes est en constante augmentation depuis dix ans, selon cette étude sur les femmes dans l'industrie du cinéma, publiée à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Elle était de 27% en 2017, contre 20,8% en 2008.

Sur la période 2008-2017, le nombre de films agréés par le CNC réalisés par des femmes a augmenté de 62,8% (de 43 à 70 films), contre une hausse de 32,2% pour les films faits par des hommes.

Une nouvelle génération de réalisatrices de longs métrages est apparue pendant cette période, avec 39 femmes qui ont fait au moins trois films (parmi lesquelles Valérie Donzelli, Katell Quillévéré, Rebecca Zlotowski...).

Sur la période, 17 films réalisés ou coréalisés par des femmes ont dépassé le million d'entrées, avec en tête "LOL" de Lisa Azuelos (3,7 millions), suivi par "La Rafle" de Roselyne Bosch (2,9) et "Polisse" de Maïwenn (2,4).

Les réalisatrices sont aussi plus présentes en France que dans les autres pays européens. Sur la période 2012-2017, 370 films réalisés par des femmes sont ainsi sortis en France, soit le volume le plus important parmi les neuf pays européens étudiés (seulement 242 en Allemagne ou 87 au Royaume-Uni) et 36% de l'ensemble.

Mais ces évolutions n'empêchent pas le maintien d'inégalités.

Ainsi, en 2017, le devis moyen des films français réalisés par des femmes était inférieur de plus de 2 millions d'euros à celui des hommes, et le coût moyen de distribution des films réalisés par des femmes un tiers inférieur.

Sur la période, les effectifs de femmes employées à la production de films sont en nette progression (+16% entre 2009 et 2016, contre +5% pour les hommes). Les femmes représentent 43,2% des effectifs en 2016 (contre 40,8% en 2009). Mais certains métiers sont plus clairement masculins, notamment les professions techniques (4,7% de machinistes femmes, 5,3% d'électriciennes...).

Les rémunérations sont aussi généralement inférieures pour les femmes. Pour certains métiers, comme celui de réalisateur, les différences sont particulièrement marquées, avec un salaire moyen inférieur de 42,3% pour une femme. Il est aussi de 38,9% inférieur à celui des hommes dans l'administration de production.

Les inégalités salariales sont en revanche moins marquées dans la production audiovisuelle. Mais elles restent très importantes dans certains métiers comme celui de réalisateur, avec un salaire de 30,7% inférieur pour les femmes.

Le CNC a mis en place depuis le 1er janvier 2019 un bonus de 15% dans les subventions pour les films dont les équipes ont des femmes à des postes-clés.

"Avec ce bonus, l'idée c'est de lancer une dynamique, de créer un levier pour accélérer le changement en incitant les équipes de tournages à être paritaires", a déclaré la présidente du CNC Frédérique Bredin, citée dans le communiqué.