Cinéma: "Cruella" directement en tête du box-office

Cruella, prélude Disney aux célèbres "101 Dalmatiens" situé dans l'effervescence punk du Londres des années 1970, s'est installé directement en tête du box-office français, les salles de cinéma attirant un peu plus de 2 millions de spectateurs pour leur dernière semaine en jauge restreinte, selon CBO Box Office mercredi.

Derrière ce préquel aux tons sombres, qui a attiré près de 380.000 spectateurs, le troisième volet de la saga d'horreur "Conjuring" repasse en deuxième place (280.000), après deux semaines en tête des entrées.

La comédie française Opération Portugal se hisse à la troisième place pour sa première semaine en salles, avec près de 150.000 entrées, devant "Sans un bruit 2" de John Krasinski avec Emily Blunt, qui a attiré près de 144.000 amateurs d'épouvante pour sa deuxième semaine d'exploitation.

Pour la dernière semaine avec des salles toujours soumises aux jauges à 65%, la fréquentation totale a été de 2,1 millions de spectateurs, retrouvant quasiment le niveau atteint lors de la réouverture mi-mai (2,2 millions la première semaine, avant de se replier).

Les autres films français pointent à partir de la cinquième place, avec deux comédies : "Un tour chez ma fille", suite de "Retour chez ma mère" avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Line Renaud et Jérôme Commandeur, et "Les 2 Alfred" de Bruno Podalydès, avec son frère Denis Podalydès et Sandrine Kiberlain.

CBO Box-Office pour la semaine du 23 au 29 juin 2021:

1. "Cruella": 379.133 entrées (nouveauté) - copies: 382

2. "Conjuring: sous l'emprise du diable": 280.750 entrées (1,355 million en trois semaines) - copies: 426

3. "Opération Portugal": 147.706 entrées (nouveauté) - copies 350

4. "Sans un bruit 2" : 144.070 entrées (372.914 en deux semaines) - copies: 452

5. "Un tour chez ma fille": 108.672 entrées (255.061 en deux semaines) - copies: 733