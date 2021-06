Cinéma: de "La Prière" au loup-garou, Anthony Bajon en pleine mue

Anthony Bajon fait sa mue : l'acteur, qui a brillé très tôt dans "La Prière", se construit une place à part dans le cinéma français. La preuve mercredi dans "Teddy", où un jeune homme à la marge se transforme... en loup-garou.

Mis à part le piercing à l'oreille gauche, l'Anthony Bajon de 2021 n'a plus grand-chose à voir avec le quasi-débutant à la bouille d'enfant radieux, brandissant trois ans plus tôt son Ours d'Argent à Berlin pour son rôle dans "La Prière", de Cédric Kahn.

A 27 ans, le visage s'est aminci, les traits se sont durcis. Mais il ne fait toujours pas son âge, et se glisse sans difficulté dans le rôle du jeune Teddy, rejeté par les habitants de son village, dans le film du même nom, des frères Ludovic et Zoran Boukherma.

L'acteur, plutôt petit mais bien bâti, porte ce long-métrage, qui mêle habilement film de genre et chronique sociale dans la campagne française, autour de cet ado brut de décoffrage, sans diplôme, qui boucle les fins de mois en travaillant dans un salon de massage rose bonbon.

Un milieu modeste avec lequel Anthony Bajon se dit "connecté" : "je suis clairement chez moi, c'est les mêmes gens, avec la même vérité dans les yeux...", explique-t-il à l'AFP. "Je viens d'un milieu ouvrier, avec ce truc d'être connecté à une vérité de classe sociale", poursuit celui qui a grandi loin du cinéma, dans une famille modeste de banlieue parisienne. Fâché avec l'école, il rêve de cinéma depuis ses cinq ans, après avoir vu "Le Roi Lion" : "le show business, chez moi, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire".

Il tourne dans un premier film en 2016, "Les Ogres", mais la consécration vient avec "La Prière". Pour ce film de Cédric Kahn, il joue un jeune toxicomane. Il est à 23 ans le plus jeune acteur à obtenir l'Ours d'Argent, avec Leonardo Di Caprio, l'une de ses idoles.

"Putain, c'est moi !"

Depuis, sa fraîcheur séduit les réalisateurs : "Anthony est un acteur qui n'a pas l'air d'être un acteur", qui "dégage une vérité (...) assez évidente", souligne Ludovic Boukherma.

Sa carrière à décollé : il a été été remarqué aux côtés de Guillaume Canet dans "Au nom de la terre" puis était à l'affiche du premier film de la Marseillaise Hafsia Herzi, "Tu mérites un amour", où il jouait un jeune photographe introverti et maladroit avec les filles, dans le Paris d'aujourd'hui.

Les prochains mois seront fastes : il jouera une jeune soldat de l'opération Sentinelle, au bord de la crise de nerfs, aux côtés de Karim Leklou et Leila Bekhti dans "Troisième Guerre", il sera à Cannes dans le premier film de réalisatrice de Sandrine Kiberlain, "Une jeune fille qui va bien", et interprète le jeune Kool Shen dans une série biographique sur le groupe de rap NTM pour Arte.

Aussi avenant que posé, Anthony Bajon choisit ses rôles avec soin, à la recherche de "fraîcheur, nouveauté, d'univers à part". Dans Teddy, où il se couvre de poils, griffes et dents, le rôle est presque animal, joué "à l'instinct" - tout ce qu'il aime.

Malgré le succès, cet anxieux se vit "toujours en débutant" et "garde le syndrome de l'imposteur". "A chaque fois qu'un metteur en scène me propose un rôle, je me dis +mais il est trop con ! Pourquoi il pense à moi ?". Pour y remédier, il dit "bosser énormément", fait beaucoup de sport, pas de boîte, ni d'alcool ou de tabac.

Quant au monde du cinéma, "j'ai un pied dedans, mais mes potes restent ceux de mon enfance", confie celui qui admire à l'écran Johnny Depp, Tahar Rahim ou Juliette Binoche, et rêve d'écrire ou de réaliser un jour. "J'ai mûri, j'ai un peu plus d'expérience... Mais quand je vois ma tête en grand, je continue de me dire +putain, c'est moi, quoi!+".