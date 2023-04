Cinéma: décès à 87 ans du réalisateur engagé Bruno Muel

Le cinéaste Bruno Muel, qui a filmé dans les années 70 le travail à la chaine dans les usines Peugeot et les Chiliens juste après le coup d'état de Pinochet, est décédé à 87 ans, selon l'avis de décès transmis par sa famille au journal Le Monde.

Il est décédé le 13 avril et sera inhumé vendredi, précise sa famille.

Caméraman et réalisateur engagé, Bruno Muel a été membre des "groupes Medvedkine" aux côtés d'autres réalisateurs et techniciens du cinéma, qui, entre 1967 et 1974, se sont rendus dans des usines de Franche-Comté pour filmer les conflits sociaux, enseigner le maniement des caméras aux ouvriers et travailler avec eux à l'écriture de scénarios.

C'est dans ce cadre qu'il a réalisé "Avec le sang des autres", sorti en 1974, dans lequel il dénonce le travail à la chaîne au sein de l'usine Peugeot de Sochaux et l'usure des corps qu'il provoque.

Membre du Parti communiste de 1969 à 1974, il est également à l'origine du documentaire "Septembre chilien", avec Théo Robichet et Valérie Mayoux. Sorti en 1973, ce film de 40 minutes a reçu le prix Jean Vigo l'année suivante. Les images ont été tournées quelques jours après le coup d'Etat d'Augusto Pinochet dans un Santiago quadrillé par les militaires.

Né en 1935 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), Bruno Muel a également été témoin en 1965 de la naissance des Farc dans les montagnes du centre de la Colombie. Ce reportage dont il était le caméraman a été tourné pour l'émission "Cinq colonnes à la Une".

"On mangeait, on vivait avec eux. Nous étions heureux d'être les témoins de cette lutte de paysans qui se révoltaient et s'organisaient pour protéger la population civile de l'attaque de l'armée", confiait Bruno Muel en 2021 à l'AFP.