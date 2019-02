Cinéma: décès de Mag Bodard, productrice-phare du cinéma français

La productrice Mag Bodard, qui a contribué au succès des "Demoiselles de Rochefort" et a collaboré avec de grands noms du cinéma (de Godard à Pialat, en passant par Resnais), est décédée mardi à l'âge de 103 ans, a annoncé jeudi son associé Alain Bessaudou.

Figure phare de la production en France, elle a travaillé avec Jacques Demy ("Peau d'âne), Jean-Luc Godard ("La Chinoise"), Maurice Pialat ("L'enfance nue") ou encore Robert Bresson ("Au hasard Balthazar") au cours d'une riche carrière au cinéma, puis à la télévision où elle a accompagné les téléfilms de Nina Companeez, dont le célèbre "Les dames de la côte".

Parmi les dizaines de films produits par cette pionnière, beaucoup font aujourd'hui partie du panthéon du 7e Art.

L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions dont celle de Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes. "Mag Bodard, la reine des productrices françaises, avait une taille menue, une douceur de fer, et 103 ans", a-t-il écrit sur Twitter.

"Goût et instinct - charme et intelligence. Femme d'exception", a salué de son côté l'écrivain, cinéaste et journaliste Philippe Labro.

Née en 1916 en Italie, Mag (pour Marguerite) arrive en France, enfant.

Jeune femme en couple avec le journaliste Lucien Bodard, elle part en Indochine avec lui pendant plusieurs années et se destine alors plutôt au monde de la presse.

Au magazine Elle, où elle travailla ensuite, elle croise la route du patron de presse Pierre Lazareff, qui deviendra son compagnon.

"Comme je voulais faire de l'image, j'ai décidé de devenir productrice. J'ai fait un premier film qui a été un ratage complet et après j'ai dit +je ne ferai que ce que je veux+. Et j'ai vu +Lola+" de Jacques Demy", expliquait Mag Bodard, qui va ensuite produire "Les parapluies de Cherbourg", Palme d'or à Cannes en 1964.

Au cours de sa longue carrière, cette femme élégante va accompagner de grands noms du cinéma pendant les années 60 et 70, avant de se tourner vers la télévision. Elle avait cessé ses activités professionnelles il y a une dizaine d'années, a confié son entourage.

Elle sera enterrée mardi matin en l'église Saint Jean-Baptiste à Neuilly, où elle résidait.