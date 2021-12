Cinéma : Disney règne avec "Encanto", devant "Les Bodin's"

Le dernier film d'animation de Disney a pris la tête du box-office français pour la dernière semaine de novembre, devant le film humoristique des "Bodin's", qui frôle désormais le million de spectateurs, selon les chiffres de Cbo-Box Office.

Les mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie n'ont pour l'instant pas fait fléchir les entrées en salles : 2,5 millions de personnes ont fréquenté les cinémas au cours de la semaine du 24 au 30 novembre, soit 100.000 de plus que la précédente.

Une nouveauté signée Disney, "Encanto, la fantastique famille Madrigal", qui suit les aventures d'une adolescente ordinaire, Mirabel, née au sein d'une famille dont chaque membre est doté de pouvoirs magiques au coeur des montagnes de Colombie, a séduit les plus jeunes, et rassemblé plus de 500.000 spectateurs.

A la deuxième position, un succès 100% made in terroir français : "Les Bodin's en Thaïlande" continuent de déjouer les lois du box-office en attirant les foules partout... sauf à Paris (ils n'y étaient joués que dans deux cinémas).

La fréquentation ralentit nettement (330.000 spectateurs cette semaine), mais le duo humoristique paysan, qui tourne depuis des années à travers la France, peut espérer dépasser rapidement le million d'entrées : en deux semaines, plus de 900.000 spectateurs ont ri devant les aventures en Asie de Maria, la fermière édentée, et de son fils Christian, quinquagénaire un peu manche.

Malgré son casting de luxe (Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto...), "House of Gucci", le dernier film de Ridley Scott, qui retrace la chute de l'empire italien du luxe, n'arrive que troisième, avec 290.000 spectateurs.

Le film se saisit de l'un des faits divers les plus retentissants de l'Italie des années 1990: l'assassinat de Maurizio Gucci, héritier de la maison italienne, commandité par son ex-épouse, Patrizia Reggiani.

"House of Gucci" fait toutefois mieux que le démarrage très décevant du précédent film du réalisateur, "Le Dernier Duel", il y a un mois, qui avait fait quasiment deux fois moins d'entrée sa première semaine.

2. "Encanto : la fantastique famille Madrigal": 526.906 entrées (nouveauté) - 623 copies

2. "Les Bodin's en Thaïlande": 330.688 entrées (910.869 entrées en 2 semaines) - 492 copies

3. "House of Gucci": 293.474 entrées (nouveauté) - 401 copies

4. "Aline" 191.109 entrées (1.087.526 entrées en trois semaines) - 787 copies

5. "Les Eternels" : 123.205 entrées (1.579.070 entrées en quatre semaines) - 643 copies

Chiffres compilés par Cbo-Box Office sur la semaine du 24 au 30 novembre.

