Cinéma: "Emily" avant les soeurs Brontë

Les inconditionnels des soeurs Brontë adoreront détester: "Emily", faux biopic consacré à l'autrice des "Hauts de Hurlevent" sort mercredi en salles, 44 ans après le film d'André Téchiné consacré aux trois soeurs les plus célèbres de la littérature mondiale.

Le premier film de l'actrice australienne Frances O'Connor assume un parti pris: sortir la figure d'Emily Brontë de l'ombre de ses soeurs pour en faire l'unique sujet du film.

"Il m'a toujours semblé qu'Emily était singulière. C'est quelqu'un qui avait une voix à part. Voix qu'elle a gardée au fil des années", dit la réalisatrice dans un entretien à l'AFP.

"Pas un biopic", le film assume prendre ses distances avec la réalité en prêtant notamment une passion à la romancière, décédée à trente ans au terme d'une existence solitaire dans le presbytère de Haworth (Yorkshire), avec un pasteur de la paroisse de son père.

Il montre aussi les tensions entre les trois soeurs et notamment la difficile relation entre Charlotte, l'aînée de la fratrie et autrice de "Jane Eyre", et Emily. Tensions exacerbées pour les besoins du film, admet Frances O'Connor, qui affirme tout de même -- bibliographie à l'appui -- que les relations au sein de la fratrie étaient "complexes".

La réalisatrice dit s'être en partie inspirée du film "Amadeus" (1984), de Milos Forman, sur la vie de Mozart (qui avait raflé huit Oscars). "Je ne voulais pas raconter sa vie événement par événement mais plutôt raconter un destin en y injectant des éléments de son livre", détaille-t-elle.

Dans le rôle de cette Emily introvertie et fougueuse, l'actrice de "Sex Education" et "Eiffel", Emma Mackey. Omniprésente à l'écran, récompensée il y a quelques semaines du prix de "l'étoile montante" aux Bafta (équivalent britannique des César), elle y livre une prestation bluffante.

Le film s'inscrit dans la lignée de ceux consacrés à Virginia Woolf, Colette ou Emily Dickinson, dont la vie a fait l'objet d'une adaptation en série ("Dickinson" ; 2019-2021). A chaque fois, elles y sont dépeintes en femmes libres, voire en icônes féministes.

"Je pense vraiment qu'Emily Brontë peut parler aux jeunes femmes d'aujourd'hui", affirme Frances O'Connor. "C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à s'écouter, quitte à être à contre-courant".