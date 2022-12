Cinéma: "Ernest et Célestine", la dictature expliquée aux plus petits

Un pays qui interdit toute musique: "Ernest et Célestine", personnages classiques de la littérature enfantine, reviennent mercredi au cinéma pour une fable sur le totalitarisme qui prouve la vigueur de l'animation à la française.

Avec ses "gribouillages animés" qui cultivent le charme du dessin artisanal, "Ernest et Célestine" fera face dans les salles pendant les vacances de Noël au "Chat Potté 2" de Dreamworks mais pas au traditionnel Disney de Noël, "Avalonia", réservé à la plateforme de la firme américaine cette année.

Le premier volet, sorti il y a dix ans sur un scénario de Daniel Pennac, a été l'un des succès de la décennie 2010 en matière d'animation française, séduisant 1,14 million de spectateurs en salles. Dans ce nouveau "Ernest et Célestine : le voyage en Charabie", les petits spectateurs retrouveront Célestine, la souris espiègle, qui brise par accident le précieux violon "Stradivarours" de son ami Ernest.

Se mettant en tête de retrouver le luthier qui pourra le réparer, elle entraîne bien malgré lui Ernest dans un voyage vers son pays natal, la Charabie, royaume ubuesque où règne une loi implacable : la musique est strictement interdite. Même les oiseaux qui chantent se voient réduits au silence par la police, d'un coup de lance à incendie.

Ernest et Célestine rejoindront-ils les rangs de la "résistance musicale", qui se réunit dans un bar souterrain clandestin? L'intrigue se double d'une réflexion sur la famille et la transmission, puisque le redouté magistrat en charge de ces lois n'est autre que le père d'Ernest, qui a sombré dans l'autoritarisme après que son fils a quitté le pays, refusant le destin de juge qui lui était promis.

"La passion pour la liberté et la création d'Ernest et Célestine va tout bousculer et rendre l'âme à ce pays", explique à l'AFP Didier Brunner, qui a auparavant produit des pépites de l'animation francophone ("Le Sommet des Dieux", "Les Triplettes de Belleville). Le film fait penser à la fois à l'Ukraine (les oiseaux y sont bleus et jaunes... par hasard !), à l'Iran ou à l'Afghanistan des Talibans.

"Ernest et Célestine : le Voyage en Charabie" déborde surtout de tendresse avec "ses deux personnages marginaux, qui contestent par leur mode de vie les sociétés dans lesquelles ils vivent", poursuit-il. A l'image de l'autrice et aquarelliste à la fibre "un peu anarchiste" Gabrielle Vincent, qui les avait créés et dont il s'est emparé pour les porter à l'écran.