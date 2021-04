Cinéma et audiovisuel : la garantie des tournages étendue jusqu'à fin août

Le ministère de la Culture a annoncé vendredi la prolongation jusqu'au 31 août "au moins" des fonds de garantie contre le risque d'interruption des tournages de films et autres émissions de télévision en cas de contamination par le coronavirus.

"Grâce à cette prorogation, de nombreux et importants projets pourront être sécurisés et voir le jour", a souligné le ministère de la Culture dans un communiqué, au lendemain de l'annonce de la réouverture des lieux de culture le 19 mai.

"Les tournages d'oeuvres et de programmes nouveaux sont le maillon central sur lequel repose toute l'économie des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel" a ajouté la ministre Roselyne Bachelot, citée dans le communiqué et "le public est en attente de ces nouveautés".

Ces fonds de garantie des tournages ont été mis en place en France à la fin du printemps 2020, au lever du premier confinement, pour permettre une reprise rapide de la production.

Les tournages, qui s'engagent à respecter des protocoles et gestes barrières stricts, peuvent être indemnisés s'ils doivent être interrompus par un cas de Covid-19.

Côté cinéma, un total de 564 tournages ont eu recours au fonds de 100 millions d'euros (dont la moitié d'argent public) mis en place par le Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC) avait indiqué ce dernier à l'AFP fin mars. Environ un tournage sur dix a ensuite déposé un dossier d'indemnisation suite à un sinistre lié au Covid.