Cinéma: Guillaume Nicloux présidera le jury du 11e festival des Arcs

Le cinéaste français Guillaume Nicloux présidera le jury du 11e festival des Arcs (Savoie), l'un des rendez-vous annuel dédié au cinéma européen indépendant qui se tiendra du 14 au 21 décembre, ont annoncé jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Le réalisateur de 53 ans, auteur du récent "Thalasso", long métrage sorti en août avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq dans les rôles principaux, succède au cinéaste suédois Ruben Ostlünd à la tête du jury chargé de décerner la Flèche de cristal.

Lors de l'édition 2018, le jury présidé par le lauréat de la Palme d'Or 2017 avait récompensé "C'est ça l'amour", drame français de Claire Burger avec l'acteur belge Bouli Lanners, à qui avait été décerné le prix d'interprétation masculine.

Le festival accueillera également cette année Isabelle Huppert, qui viendra rencontrer huit jeunes réalisateurs développant leur premier long métrage. Les cent-vingt films qui constitueront la programmation de ce cru 2019 seront annoncés le 4 novembre.

Cette année, la Finlande et les pays Baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) seront mis à l'honneur au travers d'une sélection de douze longs métrages, huit courts métrages et des projets de coproduction.

Les organisateurs ont également annoncé la création d'un ensemble de rendez-vous baptisés "Cinema Green Lab" pour "aborder la transition écologique de l'industrie du cinéma, de la production à l'exploitation".

Lancé en 2009 avec l'ambition de jouer la fragile partition du cinéma indépendant européen, le festival des Arcs s'est forgé une réputation de catalyseur de projets grâce à l'organisation d'événements à l'attention des professionnels du 7e Art.

Au total, 22.000 spectateurs ont assisté en 2018 à sa 10e édition.