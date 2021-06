Cinéma: horreur et braquage dominent le box-office

Deux films d'horreur et un film d'action américains dominent le box-office français, dans des salles de cinéma qui ont attiré près de 2 millions de spectateurs en une semaine, un mois après leur réouverture, selon CBO Box Office mercredi.

La fréquentation, bonne surprise de la réouverture mi-mai avec 2,2 millions de spectateurs la première semaine, s'était ensuite repliée autour des 1,2 million d'entrées hebdomadaires. La semaine dernière, 1,9 million de spectateurs ont trouvé le chemin des salles, toujours soumises aux jauges à 65%.

Le troisième volet de la saga d'horreur "Conjuring" s'impose pour la deuxième semaine en tête du box-office, avec plus de 400.000 entrées, devant "Sans un bruit 2" de John Krasinski avec Emily Blunt, une nouveauté, qui a attiré près de 230.000 amateurs d'épouvante.

Suit, sous la barre des 150.000 entrées, le remake américain du "Convoyeur", intitulé "Un homme en colère", de Guy Ritchie avec Jason Statham.

Les français pointent à partir de la troisième place, avec deux comédies : "Un tour chez ma fille", suite de "Retour chez ma mère" avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Line Renaud et Jérôme Commandeur, et "Les 2 Alfred" de Bruno Podalydès, avec son frère Denis Podalydès et Sandrine Kiberlain.

CBO Box-Office pour la semaine du 16 au 22 juin 2021:

1. "Conjuring: sous l'emprise du diable": 409.283 entrées (1,074 million en deux semaines) - copies: 386

2. "Sans un bruit 2" : 228.844 entrées (nouveauté) - copies: 449

3. "Un homme en colère": 149.028 entrées (nouveauté) - copies: 395

4. "Un tour chez ma fille": 146.389 entrées (nouveauté) - copies: 632

5. "Les 2 Alfred": 118.883 entrées (nouveauté) - copies: 360