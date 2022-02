Cinéma : "Illusions perdues" triomphe aux César, Benoit Magimel et Valérie Lemercier récompensés

La 47ème cérémonie des Césars a vu le triomphe du film de Xavier Giannoli, "Illusions perdues", adaptation du roman de Balzac sur la presse et ses dérives, mais aussi de Valérie Lemercier et Benoit Magimel. La prestigieuse cérémonie du cinéma français, qui se voulait sobre et sans surprise, s'est déroulée sur fond de guerre en Ukraine.