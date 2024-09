Cinéma: Julie Delpy réalise une comédie sur l'accueil des migrants

La comédie de Julie Delpy "Les Barbares", en salles mercredi, se penche sur l'accueil d'une famille de réfugiés syriens qui divise un village breton.

La petite commune de Paimpont, en plein campagne bretonne, se prépare à accueillir en grande pompe des réfugiés ukrainiens quand ses habitants apprennent qu'ils vont plutôt héberger une famille syrienne.

Ils vont alors se déchirer entre ceux qui, comme Joëlle l'institutrice militante (jouée par Julie Delpy elle-même), ouvrent leurs bras aux réfugiés et les plus hostiles, menés par Hervé, plombier raciste et conseiller municipal, campé par Laurent Lafitte.

"Témoin de cette crise des migrants", Julie Delpy se demandait "comment aborder le sujet, et surtout le sujet de notre propre capacité à l'accueil, avec une certaine légèreté", raconte-t-elle à l'AFP.

Convaincue qu'"on peut faire de la comédie de presque tous les sujets", la réalisatrice de "Two days in Paris" (2007) et "Two days in New York" (2012) explique que "rire de nos propres failles était très important" pour ce film.

"Je voulais un éventail des différentes réactions, du plombier à l'institutrice et tous les gens entre", comme Anne, la propriétaire de la supérette (Sandrine Kiberlain), dont l'opinion évolue, poursuit la réalisatrice du "Skylab" (2011), qui réunissait déjà en Bretagne une galerie de personnages variés.

Dans "Les Barbares" encore, même les seconds rôles sont précisément incarnés. "C'était un réel défi d'écriture d'arriver avec peu de scènes à définir les personnages", se souvient la réalisatrice.

Julie Delpy souhaitait aussi montrer "le point de vue de la famille syrienne sur la manière dont on les reçoit: ils ne sont pas tous d'accord" sur la façon de réagir à cet accueil mitigé.

La réalisatrice, qui vit aux États-Unis depuis une trentaine d'années, y a "plusieurs projets écrits". Elle a aussi joué au printemps dans la série "The Choice", pour le Netflix britannique (diffusion en 2025).

Mais elle continue à tourner dans son pays natal: "Je suis très liée à la France, j'ai de la famille en Bretagne, je parle tous les jours à mon père", l'acteur Albert Delpy, qui joue dans "Les Barbares" comme dans les autres films de sa fille.