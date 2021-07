Cinéma: "Kaamelott" a séduit un million de spectateurs en une semaine

"Kaamelott - Premier volet", adaptation au cinéma par Alexandre Astier de sa série culte, a réuni plus d'un million de spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation, s'est réjoui mercredi son distributeur.

En tout, 1.015.247 de billets ont été écoulés. Un "superbe démarrage", salué sur Twitter par Nicolas de Tavernost, le patron du groupe M6 dont fait partie le distributeur du film, la Société nouvelle de distribution (SND).

"Déjà plus d'un million d'entrées en une semaine malgré le pass sanitaire", a-t-il annoncé alors que sa mise en place à l'entrée des salles de cinéma il y a tout juste une semaine a entraîné une chute de fréquentation, qui inquiète la filière.

Attendu des fans depuis plus de 12 ans, le long métrage d'Alexandre Astier prend la suite de la série à succès sur M6 et devrait être le premier de trois films.

Dans "Kaamelott", la série, l'acteur et réalisateur racontait, pendant six saisons, l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde sur un ton d'abord humoristique dans de petits sketches, avant de prendre un tournant plus tragique dans des formats plus longs.

Les chiffres du box-office France seront connus mercredi soir.