Cinéma: "l'équation amoureuse impossible" de Nicole Garcia

Une "histoire d'amour qui tourne mal": avec "Amants", en salles mercredi, Nicole Garcia signe un film en forme de polar romantique, empreint de classicisme et des thèmes qui lui sont chers: existences qui basculent et passions dévorantes.

"Amants" met en scène un couple de jeunes Parisiens, Simon, dealer, et Lisa, apprentie dans la restauration, unis par un amour fusionnel depuis l'adolescence.

Pierre Niney, vu cette année dans "OSS 117" où il donne un coup de vieux à Jean Dujardin et en enquêteur de l'aviation civile paranoïaque dans "Boîte Noire", prête son visage au premier, la Franco-Britannique Stacy Martin à la seconde.

Après un drame, Simon va devoir disparaître pour se faire oublier, abandonnant Lisa. Ils se retrouvent, des années plus tard, par hasard... sur une plage de l'Océan indien.

Lui fait la petite main dans un hôtel de luxe, elle est mariée à un riche assureur (Benoît Magimel), qui lui assure un train de vie confortable et ferait tout pour ne pas la perdre. Mais les anciens amants n'ont rien oublié de leur première passion.

L'histoire, en trois actes, "me fait balancer dans un genre que j'adore: le roman noir, une sorte de tragédie contemporaine", a expliqué à l'AFP Nicole Garcia à Venise, où le film était présenté en 2020.

"J'ai toujours aimé raconter les peurs que j'ai en moi, je les exorcise en les racontant dans les films, comme un danger qui sourd autour des personnages même s'il ne se passe rien", a-t-elle ajouté.

Dans le film, "il y a un trio qui se forme et on sait bien que l'équation amoureuse est impossible, ils vont dans l'impasse et chacun va trouver la manière d'essayer de s'en sortir", poursuit Nicole Garcia.

Cette trame classique du trio amoureux, la réalisatrice de "Place Vendôme" ou "L'adversaire", adapté d'Emmanuel Carrère, choisit de la montrer plutôt du point de vue de la jeune femme, qui peine à avoir prise sur son destin.

"J'ai toujours fait des films où les personnages féminins ont (...) peur des hommes, d'être humiliées par les hommes, d'être contraintes par eux, dans une maltraitance qui peut prendre beaucoup de visages", avant de trouver leur voie, remarque-t-elle.

Arrivée d'Algérie en France à l'adolescence, Nicole Garcia a commencé sur les planches, puis sur grand écran comme actrice, avant de passer à la réalisation. "Amants" est son neuvième film comme réalisatrice.