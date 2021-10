Cinéma: l'inlassable combat de Chantal Birman, sage-femme et féministe

"On veut absolument que la naissance soit rose et bleu et surtout ne rien entendre d'autre", déplore Chantal Birman. Au fil de visites chez de jeunes mères, cette sage-femme se bat pour accompagner au mieux les femmes dans les jours plus ou moins heureux qui suivent l'accouchement.

L'engagement de cette féministe est au coeur du premier long métrage de la journaliste Aude Pépin, "A la vie", qui sort en salles mercredi.

On la suit poussant inlassablement sa valise de matériel à travers les tours du 93. Allaitement, douleurs, vulnérabilité... La sage-femme laisse le temps aux femmes d'exprimer leur doutes, leurs peurs. La caméra laisse le temps de la réflexion aux spectateurs.

Les femmes n'accouchent pas si souvent et "méritent quand elles le font d'avoir une sage-femme pour elle", estime Chantal Birman dans un entretien à l'AFP.

La retraite approchant, elle a choisi de consacrer ses deux dernières années d'exercice aux visites à domicile, car "c'est finalement ce dont la population a le plus besoin".

De HLM en petits pavillons, il est question du bonheur mais aussi de fatigue, d'alimentation, de mamelons douloureux, de cicatrices qui tiraillent, de solitude... "On veut absolument que la naissance soit rose et bleu et surtout ne rien entendre d'autre", regrette Chantal Birman. Mais "pour beaucoup, c'est très dur, ce passage à la famille".

- En résonance avec l'actualité -

"Le travail de la sage-femme, c'est de croire en la femme au-delà de ce qu'elle croit elle-même", explique-t-elle. "Cette poussée de croissance" comme aime à l'appeler la sage-femme est aussi une occasion pour les femmes, si on la leur donne, "de grandir, de se découvrir d'une force inouïe". "Mais je ne suis pas sûre que la société ait tellement envie que les femmes soient fortes, même si c'est inconscient".

Chantal Birman, aujourd'hui âgée de 72 ans, a pratiqué en tant que sage-femme pendant 50 ans. "J'ai commencé ma carrière en me battant autour de l'avortement. Je veux terminer en sortant le sujet de la mortalité de la jeune mère du tabou dans lequel il est", avance la féministe.

En France, on estime que 10 à 20% des femmes sont touchées par la dépression post-partum. Le suicide est la deuxième cause de mortalité maternelle. Des situations de détresse qu'"on ne peut découvrir qu'en allant sur place", juge Chantal Birman.

Terminé en 2019, le documentaire résonne tout particulièrement avec l'actuel mouvement de colère des sages-femmes, déjà descendues dans la rue à six reprises cette année. "Il faut changer les conditions des sages-femmes car les répercussions sur les femmes sont immédiates", abonde Chantal Birman, qui était dans la rue le 7 octobre avec plusieurs milliers de ses consoeurs.

"Tout a basculé quand l'hôpital a été dirigé avec une idéologie financière et non plus humanitaire. Au lieu d'avoir une sage-femme pour une femme, on a fait une sage-femme pour cinq femmes", raconte-t-elle. "Avec ce qui va avec: la montée de la péridurale, puisqu'on ne peut pas accompagner les femmes, les perfusions, les délivrances dirigées... ça veut dire médicaliser, médicaliser, médicaliser, pour augmenter le rendement, la vitesse de naissance".

"La majorité des sages-femmes espéraient accompagner les femmes, faire de belles naissances, et elles se retrouvent dans une situation qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi elles se sont engagées", regrette Chantal Birman, qui ajoute: "C'est quand même très particulier, ce qu'on fait vivre aux femmes".