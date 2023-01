Cinéma: l'odyssée islandaise d'une réalisatrice russe vivant en France

Actrice née en Russie et installée en France depuis l'adolescence, Dinara Drukarova aime les défis: pour son premier film, elle a choisi les flots démontés de l'Islande, pour une odyssée dont elle tient le premier rôle.

"Grand Marin", en salles mercredi, est une adaptation d'un récit du même titre de Catherine Poulain : on y suit Lili, une femme qui a tout quitté et part vers l'inconnu, parvenant à convaincre un capitaine de navire de pêche d'embarquer à bord.

Dans ce rude huis clos, elle va devoir faire ses preuves et apprendre à se faire une place. Sur la mer déchaînée, l'erreur ne pardonne pas et Lily ne peut se permettre la moindre faiblesse, devant en permanence prouver qu'elle peut faire aussi bien - sinon mieux - que les hommes à bord.

Pour la réalisatrice de 47 ans, qui a grandi à Saint-Pétersbourg et fait ses premiers pas au cinéma à dix ans, interpréter ce personnage était une évidence: "c'est un être qui veut tout quitter, fuir son passé, partir vers l'inconnu, rentrer dans un autre monde et l'affronter", explique-t-elle à l'AFP.

En 1990, Dinara Drukarova entrevoit pour la première fois "une possibilité de s'échapper": un voyage au Festival de Cannes pour un film russe dont elle tient le rôle principal. A la fin de la décennie, elle décidera d'apprendre le français en quelques mois pour mener une carrière d'actrice dans l'Hexagone. Elle a récemment tourné dans la série "Le Bureau des Légendes" et dans le film russo-finlandais "Compartiment n°6", Grand Prix à Cannes en 2021.

"Je me suis dit: pour raconter cette histoire, il faut que je la vive", poursuit-elle à propos de "Grand Marin".

"Je suis sortie en mer, j'ai pêché, j'ai filmé, j'ai essayé de rendre les choses de la façon la plus juste". "C'est l'audace des premiers films: j'ai choisi ce qui est le plus dur, tourner en mer et jouer le premier rôle", s'amuse-t-elle.

Intense et poétique, le film navigue entre l'ambiance du Finlandais Aki Kaurismäki (les images sont signées du même directeur de la photographie) et les musiques de Jean-Benoît Dunckel (l'un des co-fondateurs du groupe "Air", qui signe la B.O.).

Le casting aussi déroute: des acteurs islandais, mais aussi Dylan Robert, découvert tout jeune dans "Shéhérazade" et emmené très loin de son univers marseillais, ainsi que l'acteur tamoul Antonythasan Jesuthasan, l'un des rôles principaux de "Dheepan" de Jacques Audiard, Palme d'Or 2015.