Cinéma: la jeunesse rurale vue par un "chien de la casse"

Tuer le temps à l'arrêt de bus, s'oublier dans les livres: brillamment écrit, "Le chien de la casse", premier film en salles mercredi, dépasse les clichés sur la jeunesse rurale, et confirme le potentiel de son acteur principal, Raphaël Quenard.

"Le chien de la casse, c'est l'égoïste, le crevard, le mec qui agit pour sa poire au détriment des copains", résume pour l'AFP le réalisateur de ce film qui relate une amitié entre deux jeunes hommes, interprétés par Anthony Bajon, incontournable depuis "La Prière", et Raphaël Quenard (vu notamment dans la série "HP"), dans un village de l'Hérault.

Le premier est un taiseux, qui rêve de faire l'armée, l'autre est un petit dealer, beau parleur et passionné de littérature, qui le domine jusqu'à l'étouffer. L'arrivée d'une jeune fille, (Galatea Bellugi), va bouleverser la donne.

Le film, qui a remporté le prix du public au festival Premiers Plans d'Angers, puise dans l'expérience du réalisateur Jean-Baptiste Durand, qui a grandi dans un village du Midi et n'en pouvait plus des films qui présentent "des ruraux qui ont l'intelligence du coeur".

"En tant que jeune de village, dès le début, j'ai voulu dessiner, peindre la jeunesse de la ruralité", explique à l'AFP le cinéaste, qui a d'abord fait les Beaux-Arts.

"J'avais l'impression qu'il y avait un vrai vide de représentation. Je ne me retrouvais que dans les films de banlieue, alors que ce n'était absolument pas nous. Personne ne parlait de nous", poursuit-il.

"J'avais la nécessité intime de parler de cette jeunesse, des +lascars d'arrêt de bus+ et de leur rapport à l'amitié et à la fraternité", ajoute-t-il.

Il ne se retrouve pas non plus dans les nombreuses oeuvres sur les "transfuges de classe": "Transfuge de classe, rien du tout ! Dans ces villages il y a des petits bourgeois et des fils d'ouvriers, une vraie mixité sociale. Le rapport à la culture y est plus intime, plus nécessaire, on a beaucoup plus de temps pour la lecture à la campagne, quelle que soit la classe sociale, chez mes amis il y avait des tonnes de livres !".

Un amour des livres qui transparaît dans le personnage joué par Raphaël Quenard, mélange de petite frappe et d'amoureux des lettres. Avec l'acteur (vu récemment dans "Novembre" et "Je verrai toujours vos visages"), le réalisateur évoque "une vraie rencontre": "On a traîné dans les mêmes endroits, on a vécu les mêmes choses, on vient du même milieu".