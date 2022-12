Cinéma: Lacoste et Kiberlain dans une comédie d'espionnage au parfum de Tintin

Une comédie d'espionnage décalée, inspirée de l'univers de Tintin et de celui des films d'Alfred Hitchcock: en salles mercredi, "Le parfum vert" emmène Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain sur les traces d'une organisation secrète bien décidée à déstabiliser l'Europe.

Après sa comédie politique "Alice et le maire" (2019), Nicolas Pariser revient avec un film aux allures de pas de côté, vrai faux pastiche qui rend hommage à Hergé, le père Belge de Tintin, ainsi qu'au réalisateur de "Vertigo".

Le point de départ du film? La Comédie-Française. Un comédien tombe raide mort en pleine représentation. Rapidement, les soupçons se tournent vers Martin (Vincent Lacoste), autre comédien du Français et ami du défunt.

Coupable idéal, le jeune Martin est pris en filature par la police et par une organisation secrète. C'est là qu'il rencontre Claire, (Sandrine Kiberlain), autrice de BD qui va l'aider dans une fuite improbable en Europe.

Antisémitisme, montée de l'extrême droite sur le Vieux continent... le film brosse des sujets d'actualité sur un esthétisme proche de celui de la BD et fait des clins d'oeil à des scènes cultes de films d'Alfred Hitchcock, dont "La Mort aux Trousses" ou "Pas de printemps pour Marnie".

"Après +Le grand jeu+ et +Alice et le maire+, on arrêtait pas de me proposer des séries et des scénarios politiques. Or, ça ne m'intéressait pas du tout", explique le réalisateur à l'AFP.

"Je me suis demandé comment sortir de cette impasse et cette réflexion s'est tenue au moment où je relisais des albums de Tintin. J'y ai vu des clins d'oeil au cinéma d'Hitchcock. C'est comme ça qu'est né le film", poursuit-il.

Son autre envie? Travailler avec Vincent Lacoste, à qui il pense dès la phase d'écriture du film. Viendra ensuite le nom de Sandrine Kiberlain. "C'est un duo qui a tout de suite fonctionné", se félicite-t-il.

"On s'est laissé porter par ce projet qui était original, par le mélange des genres qu'il fait", souligne Vincent Lacoste. "Il ancre le film dans la réalité, ce qui le sort de la case pastiche".