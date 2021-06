Cinéma : "Le Discours" règle son compte aux repas de famille

Comment survivre à un repas de famille ? "Le Discours", qui sort mercredi en salles, rafraîchit le genre en pariant sur le comique pince-sans-rire de Benjamin Lavernhe, un des acteurs les plus talentueux de sa génération.

Le réalisateur Laurent Tirard, auteur de succès populaires comme "Le Petit Nicolas" ou "Astérix et Obélix: au service de sa majesté", aborde dans cette comédie un sujet universel : Benjamin Lavernhe interprète un trentenaire, Adrien, au fond du trou après s'être fait plaquer par sa copine (Sara Giraudeau, une des agents secrets de la série "Le Bureau des Légendes").

Il n'a plus envie de rien, mais se prête au supplice du traditionnel dîner de famille où le spectateur le retrouve, chez ses parents (François Morel et Guilaine Londez), avec sa soeur (Julia Platon) et son futur beau-frère (Khyan Khojandi). Ce dernier finit de plonger Adrien dans un abîme de désespoir lorsqu'il lui demande de préparer le discours du mariage.

L'enfer de la "chenille qui redémarre", les quiproquos de l'amour par texto... Le film est adapté du roman du même titre de Fabcaro, auteur d'une série de succès d'humour absurde, dont la BD "Zaï Zaï Zaï Zaï" - l'adaptation de ce best-seller est elle aussi en cours.

Sociétaire de la comédie française, Benjamin Lavernhe s'est délecté des ressorts comiques du scénario : "A un moment donné, ça arrive à tout le monde de ne plus en pouvoir avec sa famille... C'est en ça que le film est universel, et jamais méchant", a-t-il expliqué à l'AFP.

"L'intelligence du film, c'est de ne pas faire une comédie potache, sur-rythmée, mais de permettre la profondeur, la mélancolie", poursuit l'acteur de 36 ans.

"Le Discours" tranche aussi par des trouvailles de mise en scène, et sa construction : le film est une longue adresse au spectateur, face caméra, de Benjamin Lavernhe qui a eu l'impression de "parler à un psy ou à (son) meilleur ami". Mais "surtout pas de faire un numéro de one-man-show qui n'aurait pas été sincère".

Applaudi à la Comédie française et très demandé au cinéma, Benjamin Lavernhe s'était fait remarquer par son rôle de jeune marié insupportable, donnant la réplique à Jean-Pierre Bacri dans "Le Sens de la fête" d'Eric Toledano et Olivier Nakache (2017), puis en 2019 dans "Mon inconnue". L'an dernier, il était l'amant lâche --et très drôle-- dans la comédie à succès de l'automne, "Antoinette dans les Cévennes".

"J'aime ces personnages qui font un pas de côté, qui sont singuliers, qu'on peut qualifier de fous, tarés, un peu originaux", relève l'acteur. "Ils sont de beaux personnages parce qu'ils sont complexes, pas d'un bloc, pas lisses, un peu insaisissables".