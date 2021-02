Cinéma : le festival de l'Alpe d'Huez renonce à son édition 2021

Le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez a annoncé vendredi renoncer à organiser son édition 2021, qu'il prévoyait de tenir en mars, en raison de la crise sanitaire.

Le festival devait initialement avoir lieu en janvier et avait déjà été repoussé à fin mars. Il jette l'éponge à la fois à cause de l'absence de visibilité sur l'ouverture des salles, et du fait de la situation dans laquelle se trouvent les stations de ski.

Contrairement, par exemple, au festival du film fantastique de Gérardmer fin janvier, il ne se repliera pas sur une édition en ligne, qui le priverait de "rencontres, de partages et d'échanges".

"Ces instants et sensations incomparables ne peuvent exister autour d'une édition numérique, à distance et solitaire", écrivent les organisateurs.

Le festival communiquera malgré tout prochainement la liste des films de sa "sélection officielle", un label qui les accompagnera pour leur sortie en salles.