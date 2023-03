Cinéma: le Festival de Vesoul couronne le film mongol "The sales girl"

Le Festival international des cinémas d'Asie (Fica) de Vesoul a décerné mardi pour sa 29e édition son Cyclo d'or à "The sales girl", du réalisateur mongol Sengedorj Janchivdorj, ont annoncé les organisateurs.

Le film, qui raconte l'histoire d'une étudiante travaillant dans un magasin d'articles pour adultes, a été couronné "à l'unanimité par le jury international" parmi neuf films venus de Chine, du Vietnam ou encore d'Azerbaïdjan et projetés pour la plupart en première française ou européenne, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Avec "The sales girl", les jurés ont récompensé "un film chaleureux, sincère et charmant" et des performances "fortes", ont-ils souligné.

Le jury pour la compétition long métrage était présidé cette année par Lee Yong-kwan, président du festival de cinéma de Busan (Corée du Sud), qui s'est vu remettre un "Cyclo d'or d'honneur" pour son action "en faveur du cinéma", ont-ils ajouté.

La même distinction a été décernée au réalisateur turc Semih Kaplanoglu "pour l'ensemble de son oeuvre". Le Fica avait contribué à le faire connaître dans les années 2000, avant qu'il ne soit sélectionné à Cannes ou récompensé par l'Ours d'or du festival de Berlin en 2010.

Par ailleurs, le grand prix du jury est allé à "Froid comme le marbre", de Asif Rustamov (Azerbaïdjan), un film réalisé de manière experte" et qui propose "un examen de nos histoires (...) captivant".

Avec plus de 140 projections organisées au cinéma Majestic de Vesoul, cette 29e édition avait mis les Philippines et Singapour en avant, avec une douzaine de films pour chacun des deux pays, ainsi qu'une vaste sélection autour des "diasporas asiatiques", avec 22 films produits à cheval entre plusieurs pays autour des exils contraints ou choisis, par amour, pour des raisons familiales, politiques ou économiques, ou pour fuir la guerre.